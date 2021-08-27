14 поранень та зламаний зуб: маловідомі факти про зйомки фільму «Нестримні»

Цими вихідними на телеканалі ICTV відбудеться показ трьох фільмів серії «Нестримні» – проекту Сільвестра Сталлоне. Пропонуємо дізнатись маловідомі факти зі зйомок цієї серії.

Актори отримали травми під час зйомок

Суровий чоловічий блокбастер не міг обійтись без сурових ситуацій на зйомках. Так, наприклад, актор і режисер Сільвестр Сталлоне за весь час знімального процесу отримав 14 поранень, зламав зуб та щиколотку. Крім того він пошкодив волосяний покрів на шиї, після чого йому потрібно було звернутись до хірургів за допомогою.

Колега Сталлоне по зйомках Арнольд Шварценеггер також потрапив до шпиталю після зйомок, але вже другої частини франшизи. Екс-губернатор Каліфорніі розказав у соцмережах, що він звернувся лікарів, аби підлікувати плече.

Один з акторів мало не втратив ногу

Сільвестр Сталлоне розказав, що його колега по кадру Стів Остін ледве не отримав тяжку травму ноги. Мова йде про момент у кінці першого фільму серії, коли герой Остіна тікає від вибуху бомби. Справа в тому, що актор надто близько пробігав поруч з місцем вибуху і міг би навіть втратити кінцівку, як би не сумка, що стояла на шляху між ним і уламками. Вона і стала щитом, що захистив його від тяжких наслідків.

Дехто з касту знявся у фільмі безкоштовно

Незважаючи на весь хардкор знімального процесу, дехто з акторів погодився взяти участь у зйомках «Нестримних» без гонорару. Можливо ви вже здогадались, що мова йде про Арнольда Шварценеггера. До того, як у 2010 році з’явитись у першій частині франшизи, актор вже як п’ять років не знімався у кіно. Але, напевно, головним фактором для прийняття такого рішення, є його дружба зі Сталлоне.

До речі, Шварценеггер згодом відмовився зніматись у продовженні франшизи, коли його напарник був вилучений з основного касту акторів.

Джейсон Стетхем мало не потонув

На зйомках третього фільму франшизи Джейсон Стетхем був задіяний у сцені з вантажівкою. Актор сидів за кермом, але раптом у машини відмовили гальма і Стетхем з’їхав на ній у воду. В той же час дверцята заклинило, тому актор не міг вибратись із кабіни. На щастя знімальна група швидко прийшла Стетхему на допомогу і він відбувся легкими подряпинами та забиттями.

Харрісон Форд у реальному житті має авіаційний бекграунд

У «Нестримних 3» Харрісон Форд зіграв Макса Драммера, агента ЦРУ, що має навички пілота. На справді, сам актор, як і його персонаж у минулому пілотував літаки та навіть брав участь у пошуково-рятувальних операціях. До речі, одного разу актор втрапив у скандал, коли при посадці літака у Лос-Анджелеському аеропорті створив аварійну ситуацію. Форд намагався посадити літак на тій же смузі, де вже перебував інший транспортний засіб. На щастя, актор одразу помітив свою помилку та в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Не пропустіть всі фільми серії «Нестримні» у суботу о 19:10 та у неділю о 21:15 на телеканалі ICTV.

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