14 ранений и сломанный зуб: малоизвестные факты о съемках фильма «Неудержимые»

На этих выходных на телеканале ICTV состоится показ трех фильмов серии «Неудержимые» — проекта Сильвестра Сталлоне. Предлагаем узнать малоизвестные факты из съемок этой серии.

Актеры получили травмы во время съемок

Суровый мужской блокбастер не мог обойтись без суровых ситуаций на съемках. Так, например, актер и режиссер Сильвестр Сталлоне за все время съемочного процесса получил 14 ранений, сломал зуб и щиколотку. Кроме того, он повредил волосяной покров на шее, после чего ему нужно было обратиться к хирургам за помощью.

Коллега Сталлоне по съемкам Арнольд Шварценеггер также попал в госпиталь после съемок, но уже второй части франшизы. Экс-губернатор Калифорнии рассказал в соцсетях, что он обратился к врачам, чтобы подлечить плечо.

Один из актеров чуть не потерял ногу

Сильвестр Сталлоне рассказал, что его коллега по кадру Стив Остин чуть не получил тяжелую травму ноги. Речь идет о моменте в конце первого фильма серии, когда герой Остина убегает от взрыва бомбы. Дело в том, что актер слишком близко пробегал рядом с местом взрыва и мог даже потерять конечность, если бы не сумка, которая стояла на пути между ним и осколками. Она и стала щитом, что обезопасил его от тяжелых последствий.

Кое-кто из каста снялся в фильме бесплатно

Несмотря на весь хардкор съемочного процесса, кое-кто из актеров согласился принять участие в съемках «Неудержимых» без гонорара. Возможно вы уже догадались, что речь идет об Арнольде Шварценеггере. До того, как в 2010 году появиться в первой части франшизы, актер уже как пять лет не снимался в кино. Но, наверное, главным фактором в угоду такого решения, является его дружба со Сталлоне.

Кстати, Шварценеггер впоследствии отказался сниматься в продолжении франшизы, когда его напарник был удален из основного каста актеров.

Джейсон Стэтхэм едва не утонул

На съемках третьего фильма франшизы Джейсон Стэтхэм был задействован в сцене с грузовиком. Актер сидел за рулем, но вдруг у машины отказали тормоза и Стетхем съехал на ней в воду. В то же время дверцу заклинило, поэтому актер не мог выбраться из кабины. К счастью съемочная группа быстро пришла Стэтхэму на помощь и он отделался легкими царапинами и ушибами.

Харрисон Форд в реальной жизни имеет авиационий бэкграунд

В «Неудержимых 3» Харрисон Форд сыграл Макса Драммера, агента ЦРУ, который имеет навыки пилота. На самом деле, сам актер, как и его персонаж, в прошлом пилотировал самолеты и даже участвовал в поисково-спасательных операциях. Кстати, однажды актер попал в скандал, когда при посадке самолета в Лос-Анджелесском аэропорту создал аварийную ситуацию. Форд пытался посадить самолет на той же полосе, где уже находилось другое транспортное средство. К счастью, актер сразу заметил свою ошибку и в результате инцидента никто не пострадал.

Не пропустите все фильмы серии «Неудержимые» в субботу в 19:10 и в воскресенье в 21:15 на телеканале ICTV.

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