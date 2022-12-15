together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Рус
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Starlight Media анонсувала новий телеканал, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV / 15.12.2022 13:31
15.12.2022 13:31
Поділитися

Starlight Media анонсувала новий телеканал, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV

Starlight Media анонсувала новий телеканал, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV

Телеканал отримав назву ICTV 2, а його програмне наповнення склав найрейтинговіший контент телеканалу ICTV. 

Сьогодні, 15 грудня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозвіл на мовлення каналу ICTV 2. Тепер українці знову зможуть дивитися улюблені серіали, шоу та повнометражні фільми. Тоді як команда новин та суспільно-важливих програм Starlight Media продовжить щоденну роботу на інформаційному фронті та транслюватиме марафон “Єдині новини” на телеканалі ICTV до нашої перемоги. 

“Щодня наші новинні редакції працюють заради захисту українців від російської пропаганди, інформування та наближення перемоги. Це наша відповідальність перед країною та місія, яку ми виконуємо в марафоні “Єдині новини”. Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми продовжуємо нашу роботу на користь суспільства і створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії та стане ще одним якісним рішенням для наших партнерів, з якими ми працюємо заради відновлення”

– зазначив Олександр Богуцький, CEO Starlight Media.

Високий запит на популярний контент з боку провайдерів та рекламодавців став важливою передумовою створення каналу. Тому компанія збирає на новій платформі затребувані серед глядачів програми та готує премʼєри серіалів, знятих до початку війни. 

“Зараз наші почуття загострені, ми сильніше потребуємо впевненості, справедливості та захищеності, які зможе примножити у нашому житті Всесвіт героїв ICTV. Тут глядач стане рішучішим і сповненим сил. Адже наші програми і серіали надихають та несуть в собі бажання жити, рухатися і боротися. Про це ми й хотіли наголосити у слогані каналу: Ти серед своїх”

– каже Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка телеканалу ICTV

Теги: ICTV2, StarLight Media, Анастасія Штейнгауз, Олександр Богуцький
15.12.2022 13:31

Топ-відео

00:55
00:35
00:29
00:30
Показати ще

Гарячі матеріали

Starlight Media анонсувала новий телеканал, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV

Як заощадити під час економічної кризи?

Українська медіагрупа Starlight Media отримала золото та срібло Promax Awards

Сіндєєва «в доміке». Про що говорить скандал навколо телеканалу Дождь
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 03:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 03:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ