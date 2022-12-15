Starlight Media анонсувала новий телеканал, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV

Телеканал отримав назву ICTV 2, а його програмне наповнення склав найрейтинговіший контент телеканалу ICTV.

Сьогодні, 15 грудня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозвіл на мовлення каналу ICTV 2. Тепер українці знову зможуть дивитися улюблені серіали, шоу та повнометражні фільми. Тоді як команда новин та суспільно-важливих програм Starlight Media продовжить щоденну роботу на інформаційному фронті та транслюватиме марафон «Єдині новини» на телеканалі ICTV до нашої перемоги.

“Щодня наші новинні редакції працюють заради захисту українців від російської пропаганди, інформування та наближення перемоги. Це наша відповідальність перед країною та місія, яку ми виконуємо в марафоні “Єдині новини”. Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми продовжуємо нашу роботу на користь суспільства і створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії та стане ще одним якісним рішенням для наших партнерів, з якими ми працюємо заради відновлення”

– зазначив Олександр Богуцький, CEO Starlight Media.

Високий запит на популярний контент з боку провайдерів та рекламодавців став важливою передумовою створення каналу. Тому компанія збирає на новій платформі затребувані серед глядачів програми та готує премʼєри серіалів, знятих до початку війни.

“Зараз наші почуття загострені, ми сильніше потребуємо впевненості, справедливості та захищеності, які зможе примножити у нашому житті Всесвіт героїв ICTV. Тут глядач стане рішучішим і сповненим сил. Адже наші програми і серіали надихають та несуть в собі бажання жити, рухатися і боротися. Про це ми й хотіли наголосити у слогані каналу: Ти серед своїх”

– каже Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка телеканалу ICTV.