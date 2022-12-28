Новорічний ефір ICTV2: що дивитимуться українці на телебаченні

Новорічні звичаї, які обʼєднували українців у мирний час, – важлива опора під час війни. І зустріч головної ночі року у колі близьких перед телевізором – одна з них. Аби додати глядачам домашнього затишку і позитивних емоцій у складний для країни час, ICTV2 підготував спецефір.

Цьогоріч канал поверне глядачам традиційний перегляд комедій і запальних голлівудських бойовиків “Всесвіту ICTV”. Розпочне переддень нового року ICTV2 із показу комедійного серіалу «Марк + Наталка». Надалі підтримуватимуть незламний дух українців голлівудські бойовики «Важка мішень» і «Три ікси».

Основну частину ефірного часу 31 грудня телеканал відвів для показу комедій. Особливу атмосферу і добрий настрій створюватимуть 6 частин легендарної «Поліцейської академії». Показ яких розпочнеться о 15:05. О 23:45 ICTV2 покаже традиційне новорічне привітання президента України Володимира Зеленського.

Одразу після опівночі в ефірі вийде «Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік» – комедійний український фільм для всієї сім’ї з Вʼячеславом Довженко у головній ролі. Опісля глядачам показуватимуть серії пригодницької комедії «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

1 січня нового року ICTV2 зрання покаже фільм «Нереальний КОПець». О 10:45 буде повтор комедії про пригоди дільничного в новорічну ніч, показ якої триватиме до 13:00. У праймі канал покаже 3 частини культової саги «Парк Юрського періоду» режисера Стівена Спілберга.

О 19:00 ICTV2 покаже голлівудський блокбастер «Світ Юрського періоду», о 21:00 глядачам пропонують подивитися супергеройський бойовик «Веном» з Томом Гарді в головній ролі. Завершить вечір першого дня року повтор серій «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

ICTV2 – новий телеканал медіагрупи Starlight Media, що показує премʼєри та улюблені серіали, фільми, гумористичні й інформаційні програми, що раніше були частиною каналу ICTV.