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Головна / Новорічний ефір ICTV2: що дивитимуться українці на телебаченні / 28.12.2022 11:43
28.12.2022 11:43
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Новорічний ефір ICTV2: що дивитимуться українці на телебаченні

Новорічний ефір ICTV2: що дивитимуться українці на телебаченні

Новорічні звичаї, які обʼєднували українців у мирний час, – важлива опора під час війни. І зустріч головної ночі року у колі близьких перед телевізором – одна з них. Аби додати глядачам домашнього затишку і позитивних емоцій у складний для країни час, ICTV2 підготував спецефір. 

Цьогоріч канал поверне глядачам традиційний перегляд комедій і запальних голлівудських бойовиків “Всесвіту ICTV”. Розпочне переддень нового року ICTV2 із показу комедійного серіалу «Марк + Наталка». Надалі підтримуватимуть незламний дух українців голлівудські бойовики «Важка мішень» і «Три ікси»

Основну частину ефірного часу 31 грудня телеканал відвів для показу комедій. Особливу атмосферу і добрий настрій створюватимуть 6 частин легендарної «Поліцейської академії». Показ яких розпочнеться о 15:05. О 23:45 ICTV2 покаже традиційне новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. 

Кадр із фільму “Дільничний із ДВРЗ. Операція Новий рік”

Одразу після опівночі в ефірі вийде «Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік»комедійний український фільм для всієї сім’ї з Вʼячеславом Довженко у головній ролі. Опісля глядачам показуватимуть серії пригодницької комедії «Козаки. Абсолютно брехлива історія».   

Козаки. Абсолютно брехлива історія

1 січня нового року ICTV2 зрання покаже фільм «Нереальний КОПець». О 10:45 буде повтор комедії про пригоди дільничного в новорічну ніч, показ якої триватиме до 13:00. У праймі канал покаже 3 частини культової саги «Парк Юрського періоду» режисера Стівена Спілберга. 

О 19:00 ICTV2 покаже голлівудський блокбастер «Світ Юрського періоду», о 21:00 глядачам пропонують подивитися супергеройський бойовик «Веном» з Томом Гарді в головній ролі. Завершить вечір першого дня року повтор серій «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Зустрічай Новий рік з ICTV2

ICTV2 – новий телеканал медіагрупи Starlight Media, що показує премʼєри та улюблені серіали, фільми, гумористичні й інформаційні програми, що раніше були частиною каналу ICTV. 

Теги: ICTV2, Новий рік
28.12.2022 11:43

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