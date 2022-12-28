Новогодний эфир ICTV2: что будут смотреть украинцы на телевидении

Новогодние обычаи, которые объединяли украинцев в мирное время – важная опора во время войны. И встреча главной ночи года в кругу близких перед телевизором – одна из них. Чтобы добавить зрителям домашний уют и положительные эмоции в сложное для страны время, ICTV2 подготовил спецэфир.

В этом году канал вернет зрителям традиционный просмотр комедий и зажигательных голливудских боевиков «Вселенной ICTV». Начнет канун нового года ICTV2 с показа комедийного сериала «Марк + Наталка». Дальше будут поддерживать несокрушимый дух украинцев голливудские боевики «Трудная мишень» и «Три икса».

Основную часть эфирного времени 31 декабря телеканал отвел для показа комедий. Особую атмосферу и хорошее настроение создадут 6 частей легендарной «Полицейской академии», показ которых начнется в 15.05. В 23:45 ICTV2 покажет традиционное новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Сразу после полуночи в эфире выйдет «Участковый с ДВРЗ. Операция Новый год» – комедийный украинский фильм для всей семьи с Вячеславом Довженко в главной роли. Затем зрителям будут показывать серии приключенческой комедии «Казаки. Абсолютно лживая история».

1 января нового года ICTV2 с утра покажет фильм «Нереальный КОПец». В 10:45 будет повтор комедии о приключениях участкового в новогоднюю ночь, показ которой продлится до 13:00. В прайме канал покажет 3 части культовой саги «Парк Юрского периода» режиссера Стивена Спилберга.

В 19.00 ICTV2 покажет голливудский блокбастер «Мир Юрского периода», в 21.00 зрителям предлагают посмотреть супергеройский боевик «Веном» с Томом Гарди в главной роли. Завершит вечер первого дня повтор серий «Казаки. Абсолютно лживая история».