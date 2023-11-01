Зміни у рекламному законодавстві – що чекає український гральний бізнес?

3 жовтня набули чинності поправки до Закону України “Про рекламу”. Це найбільш серйозні зміни українського законодавства у 2023 році у сфері грального бізнесу. Відтепер КРАІЛ регулюватиме та застосовуватиме серйозні санкції ​​за недотримання встановлених особливостей рекламування азартних ігор.

Ці зміни спрямовані для попередження негативного впливу реклами гральних ігор на суспільство та встановленню заходів щодо запобігання ігрової залежності. Вони також відображають відповідальність українського законодавства у сфері гральної індустрії та є першим кроком до очищення рекламного простору.

Зміни, внесені цими поправками, ставлять перед гральними операторами нові обмеження і вимоги щодо реклами. Основними є:

Обмеження часу розповсюдження реклами – з 06:00 до 23:00. Ця міра спрямована на захист неповнолітніх та осіб, які можуть бути особливо вразливими до реклами гральних ігор. Заборона розміщення в окремих виданнях (наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших), за винятком спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм. Заборона розміщення на зовнішній рекламі (зовнішні та внутрішні поверхні транспортних засобів, метрополітен, засоби зовнішньої реклами) та товарах, зокрема одязі, призначених переважно для осіб віком до 21 року. Відтепер реклама гральних закладів не може розміщуватися в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

А також заборонено розповсюджувати рекламу азартних ігор якщо:

у рекламі азартних ігор використовуються особи, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделі;

реклама азартних ігор формує думку, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі;

розміщується продукт (продакт-плейсмент) азартних ігор;

рекламуються суб’єкти господарювання, які організовують азартні ігри, торговельні марки та інші об’єкти права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

За порушення Закону КРАІЛ отримала повноваження штрафувати порушників у розмірі трьохсот мінімальних заробітних плат, що зараз становить 2 010 000 грн, а також можливість обмежити, а у разі повторного порушення – відкликати ліцензію оператора гральних ігор. Для контролю буде створено спеціальну групу з відстеження рекламної продукції. Ознайомитися з неліцензійними та ліцензійними закладами ви завжди можете на сайті Про інтеренет казино.

Нові правила реклами створюють стимул для гральних операторів дотримуватися закону та виконувати вимоги щодо реклами гральних ігор.

Гральні оператори в Україні повинні бути готові до виконання нових вимог і перегляду своїх рекламних стратегій з урахуванням цих обмежень. Застосування цих правил допоможе забезпечити більшу прозорість та захист інтересів споживачів у сфері гральних ігор.