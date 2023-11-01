Изменения в рекламном законодательстве — что ожидает украинский игорный бизнес?

3 октября вступили в силу поправки к Закону Украины «О рекламе». Это самые серьезные изменения украинского законодательства в 2023 году в сфере игорного бизнеса. Теперь КРАИЛ будет регулировать и применять серьезные санкции за нарушение установленных особенностей рекламы азартных игр.

Эти изменения направлены на предотвращение негативного влияния рекламы азартных игр на общество и установление мер по предотвращению игровой зависимости. Они также отображают ответственность украинского законодательства в сфере игорной индустрии и являются первым шагом к очистке рекламного пространства.

Изменения, внесенные этими поправками, ставят перед игровыми операторами новые ограничения и требования к рекламе. Основными являются:

Ограничение времени распространения рекламы — с 06:00 до 23:00. Эта мера направлена на защиту несовершеннолетних и лиц, которые могут быть особенно уязвимыми к рекламе азартных игр. Запрет размещения в отдельных изданиях (научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, художественно-литературных изданиях, изданиях для детей и молодежи и других), за исключением специализированных изданий, посвященных азартным играм. Запрещается размещение на внешней рекламе (внешние и внутренние поверхности транспортных средств, метро, средства внешней рекламы) и товарах, в том числе одежде, предназначенной преимущественно для лиц до 21 года. Теперь реклама игорных заведений не может размещаться в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных мероприятий, спортивных соревнований и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста.

И также запрещено распространять рекламу азартных игр если:

в рекламе азартных игр используются лица, не достигшие 21-летнего возраста, в том числе как фотомодели;

реклама азартных игр формирует мнение, что выиграть в азартную игру легко, а также что участие в азартных играх может быть источником доходов или альтернативой работе;

размещается продукт (продакт-плейсмент) азартных игр;

Рекламируются субъекты предпринимательской деятельности, организующие азартные игры, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, без наличия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

За нарушение Закона КРАИЛ получило полномочия штрафовать нарушителей в размере трехсот минимальных заработных плат, что сейчас составляет 2 010 000 грн, а также возможность ограничить лицензию оператора азартных игр и, в случае повторного нарушения, отозвать ее. Для контроля будет создана специальная группа по отслеживанию рекламной продукции. Ознакомиться с нелегальными и лицензионными заведениями вы всегда можете на сайте Про интернет казино.

Новые правила рекламы создают стимул для игорных операторов соблюдать закон и выполнять требования к рекламе азартных игр.

Игровым операторам в Украине следует быть готовыми к выполнению новых требований и пересмотру своей рекламной стратегии с учетом этих ограничений. Применение этих правил поможет обеспечить большую прозрачность и защиту интересов потребителей в сфере азартных игр.