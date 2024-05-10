Збірна України на Євро-2024: експерти дають оптимістичні прогнози

Зовсім скоро в Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. Про перспективи збірної України на Євро-2024 розповідаємо в цьому матеріалі.

Непогані шанси на вихід із групи

Збірна України не змогла пробитися на Євро-2024 через класичний відбір, але в стикових поєдинках підопічні Сергія Реброва не підвели. Після перемоги над боснійцями (2:1) наші футболісти обіграли Ісландію (2:1), отримавши путівку на турнір.

Ще до стикових матчів збірна України знала потенційних суперників по групі, з якої команда має виходити, повідомляє https://bookmakers.com.ua/. Нагадаємо, що суперниками по групі стали національні команди Бельгії, Румунії та Словаччини.

Фаворитом квартету цілком очікувано йдуть бельгійці, а ось збірна України розглядається, як друга команда групи. Шанси на вихід у плей-оф, на думку букмекерів, становлять 65%. Для розуміння, вихід бельгійців не ставиться під сумнів, у Румунії 55%, а у Словаччини 45%.

Варто зазначити, що з кожної групи Євро-2024 у плей-офф виходить дві команди. Також до наступного етапу турніру потраплять чотири з шести збірних за рейтингом третіх місць. Нагадаємо, що саме таким чином збірна України вийшла до плей-оф Євро-2020.

Розбір матчів групи

Команда Сергія Реброва розпочне виступи на Євро-2024 матчем проти Румунії. У цьому протистоянні збірна України вважається фаворитом – імовірність перемоги становить 45%.

Потім на команду чекає поєдинок зі Словаччиною. Тут шанси на перемогу ще більші – 55%. У заключному турі групової стадії чемпіонату Європи на збірну чекає дуель із Бельгією, яка очікувано вважається фаворитом.

Нагадаємо, що Євро-2024 у Німеччині стартує 14 червня 2024 року. У матчі відкритті господарі турніру зіграють проти Шотландії на стадіоні «Альян Арена» в Мюнхені. Фінальний матч турніру відбудеться 14 липня – його прийме Олімпійський стадіон міста Берлін.