Сборная Украины на Евро-2024: эксперты дают оптимистические прогнозы

Совсем скоро в Германии начнется чемпионат Европы по футболу. О перспективах сборной Украины на Евро-2024 рассказываем в этом материале.

Неплохие шансы на выход из группы

Сборная Украины не смогла пробиться на Евро-2024 через классический отбор, но в стыковых поединках подопечные Сергея Реброва не подвели. После победы над боснийцами (2:1) наши футболисты обыграли Исландию (2:1), получив путевку на турнир.

Еще до стыковых матчей сборная Украины знала потенциальных соперников по группе, из которой команда должна выходить, сообщает https://bookmakers.com.ua/ru/. Напомним, что соперниками по группе стали национальные команды Бельгии, Румынии и Словакии.

Фаворитом квартета вполне ожидаемо идут бельгийцы, а вот сборная Украины рассматривается, как вторая команда группы. Шансы на выход в плей-офф, по мнению букмекеров, составляют 65%. Для понимания, выход бельгийцев не ставится под вопрос, у Румынии 55%, а у Словакии 45%.

Стоит отметить, что из каждой группы Евро-2024 в плей-офф выходит две команды. Также в следующий этап турнира попадут четыре из шести сборных по рейтингу третьих мест. Напомним, что именно таким образом сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020.

Разбор матчей группы

Команда Сергея Реброва начнет выступления на Евро-2024 матчем против Румынии. В этом противостоянии сборная Украины считается фаворитом – вероятность победы составляет 45%.

Затем команде предстоит поединок со Словакией. Здесь шансы на победу еще больше – 55%. В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы сборной предстоит дуэль с Бельгией, которая ожидаемо считается фаворитом.

Напомним, что Евро-2024 в Германии стартует 14 июня 2024 года. В матче открытии хозяева турнира сыграют против Шотландии на стадионе «Альян Арена» в Мюнхене. Финальный матч турнира состоится 14 июля – его примет Олимпийский стадион города Берлин.