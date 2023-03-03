Замовити квіти у Києві на «8 Березня»: де, як, за скільки

Історія святкування 8 березня досить цікава. Спочатку ця дата символізувала солідарність жінок у всьому світі та боротьбу за їхні права, а основоположницею традиції була німецька комуністка.
Проте вже в другій половині XX століття свято втратило свій «політичний» характер і стало просто міжнародним жіночим днем, коли чоловіки, хлопці, сини та брати вітають прекрасну половину людства і дарують їм квіти.
Даруємо букети
Важко сказати, звідки пішла традиція дарувати цього дня саме квіти. Швидше за все, крім естетичної привабливості, вони є символом весни, краси, життя. Крім того, букети прийнято вважати “жіночим” подарунком.
Де шукати квіти у Києві
Де шукати гарні букети квітів у Києві? У столиці працює велика кількість роздрібних точок продажу квітів – вони є у кожному районі. Крім класичних квіткових бутіків є в місті тепличні комплекси та оптові квіткові бази – цей варіант підійде тим, кому потрібна велика кількість кольорів.
В останні роки підвищеним попитом у цільової аудиторії користуються онлайн-сервіси продажу та доставки букетів.
Як вибрати та замовити букет на 8 Березня онлайн
Для початку знайдіть перевірений сервіс доставки з гарною репутацією та відгуками. Важливо, щоб сервіс гарантував точний час доставки без запізнень, а в його каталозі були представлені трендові, свіжі та бажано не дуже дорогі букети квітів.
Практично кожен популярний сервіс продажу та доставки квітів має окремий розділ до 8 Березня, де представлені трендові букети цього року – від недорогих (300-400 гривень) до розкішних і дорогих (5000-6000 гривень).
Щоб покупка була вдалою, дотримуйтесь кількох порад:
- Вибирайте та замовляйте букети заздалегідь, тому що в останні дні перед святом ціни на флору точно виростуть, а деяких букетів може вже не бути
- Не поспішайте замовляти перший букет – вивчіть каталог, порівняйте ціни, подивіться, які квіти модно дарувати навесні цього року
- Розгляньте варіант подарунків, які складаються не тільки з квітів, в яких, крім букета, є ще коробка цукерок або м’яка іграшка
- Якщо у вас обмежений бюджет, вибирайте весняні квіти – тюльпани, нарциси та інші хіти сезону.
- Якщо ви хочете здивувати дівчину або дружину, розгляньте варіант букетів із 101 тюльпану, ірису чи троянди.
Заздалегідь уточніть умови оплати та доставки. Деякі послуги пропонують безкоштовну доставку букетів, в інших за доставку доведеться заплатити окремо.
Якщо ви замовляєте букет заздалегідь, подумайте, коли і куди кур’єр повинен доставити букет на домашню або робочу адресу, вранці або ввечері. Звичайно, краще переконатися, що одержувачка букета буде на місці. Якщо ж ви вирішите вручити квіти самостійно, домовтеся про зустріч із кур’єром або скористайтеся послугою самовивезення.