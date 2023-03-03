Замовити квіти у Києві на «8 Березня»: де, як, за скільки

Історія святкування 8 березня досить цікава. Спочатку ця дата символізувала солідарність жінок у всьому світі та боротьбу за їхні права, а основоположницею традиції була німецька комуністка.

Проте вже в другій половині XX століття свято втратило свій «політичний» характер і стало просто міжнародним жіночим днем, коли чоловіки, хлопці, сини та брати вітають прекрасну половину людства і дарують їм квіти.

Даруємо букети

Важко сказати, звідки пішла традиція дарувати цього дня саме квіти. Швидше за все, крім естетичної привабливості, вони є символом весни, краси, життя. Крім того, букети прийнято вважати “жіночим” подарунком.

Де шукати квіти у Києві

Де шукати гарні букети квітів у Києві? У столиці працює велика кількість роздрібних точок продажу квітів – вони є у кожному районі. Крім класичних квіткових бутіків є в місті тепличні комплекси та оптові квіткові бази – цей варіант підійде тим, кому потрібна велика кількість кольорів.

В останні роки підвищеним попитом у цільової аудиторії користуються онлайн-сервіси продажу та доставки букетів.

Як вибрати та замовити букет на 8 Березня онлайн

Для початку знайдіть перевірений сервіс доставки з гарною репутацією та відгуками. Важливо, щоб сервіс гарантував точний час доставки без запізнень, а в його каталозі були представлені трендові, свіжі та бажано не дуже дорогі букети квітів.

Практично кожен популярний сервіс продажу та доставки квітів має окремий розділ до 8 Березня, де представлені трендові букети цього року – від недорогих (300-400 гривень) до розкішних і дорогих (5000-6000 гривень).

Щоб покупка була вдалою, дотримуйтесь кількох порад:

Вибирайте та замовляйте букети заздалегідь, тому що в останні дні перед святом ціни на флору точно виростуть, а деяких букетів може вже не бути Не поспішайте замовляти перший букет – вивчіть каталог, порівняйте ціни, подивіться, які квіти модно дарувати навесні цього року Розгляньте варіант подарунків, які складаються не тільки з квітів, в яких, крім букета, є ще коробка цукерок або м’яка іграшка Якщо у вас обмежений бюджет, вибирайте весняні квіти – тюльпани, нарциси та інші хіти сезону. Якщо ви хочете здивувати дівчину або дружину, розгляньте варіант букетів із 101 тюльпану, ірису чи троянди.

Заздалегідь уточніть умови оплати та доставки. Деякі послуги пропонують безкоштовну доставку букетів, в інших за доставку доведеться заплатити окремо.

Якщо ви замовляєте букет заздалегідь, подумайте, коли і куди кур’єр повинен доставити букет на домашню або робочу адресу, вранці або ввечері. Звичайно, краще переконатися, що одержувачка букета буде на місці. Якщо ж ви вирішите вручити квіти самостійно, домовтеся про зустріч із кур’єром або скористайтеся послугою самовивезення.