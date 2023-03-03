Заказать цветы в Киеве на «8 Марта»: где, как, за сколько

История празднования 8 Марта довольно интересная. Первоначально эта дата символизировала солидарность женщин во всем мире и борьбу за их права, а основоположницей традиции была немецкая коммунистка.

Однако уже во второй половине XX-го века праздник потерял свой «политический» характер и стал просто международным женским днем, когда мужья, парни, сыновья и братья поздравляют прекрасную половину человечества и дарят им цветы.

Дарим букеты

Сложно сказать, откуда пошла традиция дарить в этот день именно цветы. Скорее всего, помимо эстетической привлекательности они являются символом весны, красоты, жизни. Кроме того, букеты принято считать «женским» подарком.

Где искать цветы в Киеве

Где искать красивые букеты цветов в Киеве? В столице работает большое количество розничных точек продаж цветов – они есть в каждом районе. Помимо классических цветочных бутиков есть в городе тепличные комплексы и оптовые цветочные базы – этот вариант подойдет тем, кому нужно большое количество цветов.

В последние годы повышенным спросом у целевой аудитории пользуются онлайн сервисы продажи и доставки букетов.

Как выбрать и заказать букет на 8 Марта онлайн

Для начала найдите проверенный сервис доставки с хорошей репутацией и отзывами. Важно, чтобы сервис гарантировал точное время доставки без опозданий, а в его каталоге были представлены трендовые, свежие и желательно не сильно дорогие букеты цветов.

Практически у каждого популярного сервиса продажи и доставки цветов есть отдельный раздел к 8 Марта, где представлены трендовые букеты в этом году – от недорогих (300-400 гривен) до роскошных и дорогих (5000-6000 гривен).

Чтобы покупка была удачной, придерживайтесь нескольких советов:

Выбирайте и заказывайте букеты заранее, так как в последние дни перед праздником цены на флору точно вырастут, а некоторых букетов может уже не быть Не спешите заказывать первый попавшийся букет – изучите каталог, сравните цены, посмотрите, какие цветы модно дарить весной этого года Рассмотрите вариант подарков, которые состоят не только из цветов, в которых помимо букета есть еще коробка конфет или мягкая игрушка Если у вас ограниченный бюджет, выбирайте весенние цветы – тюльпаны, нарциссы и другие хиты сезона. Если вы хотите удивить девушку или жену, рассмотрите вариант букетов из 101 тюльпана, ириса или розы.

Заранее уточните условия оплаты и доставки. Некоторые сервисы предлагают бесплатную доставку букетов, у других за доставку придется заплатить отдельно.

Если вы заказываете букет заранее, подумайте, когда и куда курьер должен доставить букет – на домашний или рабочий адрес, утром или вечером. Конечно, лучше убедиться, что в это время получательница букета будет на месте. Если же вы решите вручить цветы самостоятельно, договоритесь о встрече с курьером или воспользуйтесь услугой самовывоза.