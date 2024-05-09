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Головна / Як зміниться гральний ринок в Україні / 09.05.2024 17:54
09.05.2024 17:54
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Як зміниться гральний ринок в Україні

Як зміниться гральний ринок в УкраїніФото: Pexels

Гральний ринок України очікують глобальні зміни. Розповідаємо про основні нововведення, з якими зіткнутися організатори азартних розваг і гравці.

Система онлайн моніторингу

Указ Президента України №234/2024, у якому прописані нові правила реклами та роботи гральної індустрії, містить кілька ключових нововведень. Одне з них, це розробка і створення системи, що дає змогу здійснювати онлайн моніторинг азартного ринку в режимі реального часу, повідомляє https://legal-casino.com.ua/. Спочатку низка джерел повідомляла, що цю функцію виконуватиме Міністерство цифрової трансформації, але пізніше представники влади зазначили, що цю роботу виконуватиме новий орган.

Зазначимо, що наразі комісія КРАІЛ поки виконує роль глобального регулятора. Вимоги підписаного указу передбачають створення окремих регуляторів для кожного напряму: казино, букмекери, покер і лотереї. До функцій моніторингових сервісів входитиме онлайн-контроль фінансових потоків, сплата податків, автоматичне видавання ліцензій та анулювання ліцензій.

Введення лімітів для гравців

Легальні казино та інших власників українських ліцензій зобов’яжуть ввести фінансові ліміти для всіх гравців. Інструмент покликаний запобігти неконтрольованим грошовим втратам з боку клієнтів закладів, які зможуть витрачати на тиждень певну суму – обійти ліміт буде неможливо. Окремим пунктом в указі прописані вимоги щодо обмежень доступу до азартних ігор для військових.

Примітно, що в європейських гральних закладах давно практикується використання ручних інструментів для регулювання лімітів на гру. Користувачі можуть самостійно вибирати обмеження в особистому кабінеті.

Позапланові перевірки

Усі легальні казино та інші учасники азартного ринку в Україні будуть позапланово перевірені співробітниками СБУ. Аудит дасть змогу правоохоронцям переконатися в правильності сплати податків, належній роботі систем безпеки на сайтах і в мобільних додатках закладів, констатувати відсутність інших порушень, включно з допуском до ігор користувачам, яким обмежено доступ до азартних ігор.

09.05.2024 17:54

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