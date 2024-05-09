Как изменится игорный рынок в Украине

Игорный рынок Украины ожидают глобальные изменения. Рассказываем об основных нововведениях, с которыми столкнуться организаторы азартных развлечений и игроки.

Система онлайн мониторинга

Указ Президента Украины №234/2024, в котором прописаны новые правила рекламы и работы игорной индустрии, содержит несколько ключевых нововведений. Одно из них, это разработка и создание системы, позволяющий производить онлайн мониторинг азартного рынка в режиме реального времени, сообщает https://legal-casino.com.ua/ru. Изначально ряд источников сообщал, что данную функцию будет выполнять Министерство цифровой трансформации, но позже представители власти отметили, что данную работу будет выполнять новый орган.

Отметим, что на данный момент комиссия КРАИЛ пока выполняет роль глобального регулятора. Требования подписанного указа подразумевают создание отдельных регуляторов для каждого направления: казино, букмекеры, покер и лотереи. В функции мониторинговых сервисов будет входить онлайн контроль финансовых потоков, уплата налогов, автоматическая выдача лицензий и аннулирование лицензий.

Ввод лимитов для игроков

Легальные казино и других держателей украинских лицензий обяжут ввести финансовые лимиты для всех игроков. Инструмент призван предотвратить неконтролируемые денежные потери со стороны клиентов заведений, которые смогу тратить в неделю определенную сумму – обойти лимит будет невозможно. Отдельным пунктом в указе прописаны требования по ограничениям доступа к азартным играм для военных.

Примечательно, что в европейских игорных заведениях давно практикуется использование ручных инструментов для регулирования лимитов на игру. Пользователи могут самостоятельно выбирать ограничения в личном кабинете.

Внеплановые проверки

Все легальные казино и другие участники азартного рынка в Украине будут внепланово проверены сотрудниками СБУ. Аудит позволит правоохранителям убедиться в правильности уплаты налогов, надлежащей работе систем безопасности на сайтах и в мобильных приложениях заведений, констатировать отсутствие других нарушений, включая допуск к играм пользователям, которым ограничен доступ к азартным играм.