Що таке фінансова грамотність та навіщо їй вчитися?

Фінансова грамотність – це комплекс знань та навичок, завдяки яким людина вміє правильно розпоряджатися наявними фінансами та примножувати капітал за допомогою доступних банківських та інших інструментів.

Розібратися з фінансовими питаннями та підвищити рівень фінансової грамотності ви можете за допомогою сайту Фінансер Україна. Це міжнародний інформаційний ресурс, на якому публікуються рейтинги та корисні матеріали про кредити, інвестиції, банківські послуги. Також на сайті є різноманітні калькулятори, блог для широкої аудиторії користувачів.

З чого почати

Напевно, перше, чого варто навчитися – це розумна економія грошей. На згаданому ресурсі зібрано близько 30 практичних рекомендацій, які будуть корисні всім споживачам, незалежно від рівня доходу та розмірів щоденних витрат.

Серед інших рекомендацій є, наприклад, поради, від чого можна відмовитися, які речі не купувати, що змінити у побуті, і як витрачати гроші, щоби почати економити, не знижуючи рівня життя.

Кредити та інвестиції

Щоб бути фінансово грамотним, необхідно розбиратися у банківських програмах, інвестиціях, страхуванні та кредитуванні.

На згаданому ресурсі зібрано різні рейтинги компаній та банківських продуктів, включаючи порівняння депозитних програм та карток.

Фінансово грамотна людина вміє або не брати кредити, або правильно користуватися ними в тих випадках, коли іншого вибору немає. Наприклад, не брати в борг на непотрібні речі, предмети розкоші чи походи до ресторану, а оформляти кредити на кращих умовах, без «підводного каміння» і лише тоді, коли без них не обійтися.

Окреме питання – позики в МФО, які мають свої плюси, але мінусів теж чимало. Враховуючи низькі вимоги до позичальників, ці кредитні продукти можуть сильно збільшити кредитне навантаження на особистий бюджет, якщо брати їх необдумано або брати МФО з сумнівним рівнем сервісу.

Інвестиції як короткострокові, так і довгострокові – ще один важливий аспект. З огляду на великий асортимент пропозицій для потенційних інвесторів без фінансової грамотності можна дуже швидко втратити свій капітал або отримати негативну прибутковість. Це стосується і угод на біржі, і довгострокових вкладень, і тим більше криптовалют. Грамотний інвестор має не лише вільний капітал, який він може втратити, але навички аналізу, ризик-менеджменту та капітал-менеджменту.

Підсумовуючи, вміти заощаджувати, зберігати і примножувати капітал – це дуже важлива навичка, і йому потрібно вчитися, навіть якщо ви не берете кредити і не інвестуєте.