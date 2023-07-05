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Главная / Что такое финансовая грамотность и зачем ей учиться? / 05.07.2023 17:00
05.07.2023 17:00
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Что такое финансовая грамотность и зачем ей учиться?

Что такое финансовая грамотность и зачем ей учиться?

Финансовая грамотность – это комплекс знаний и навыков, благодаря которым человек умеет правильно распоряжаться имеющимися финансами и преумножать капитал с помощью доступных банковских и прочих инструментов.

Разобраться с финансовыми вопросами и повысить уровень финансовой грамотности вы можете с помощью сайта Финансер Украина. Это международный информационный ресурс, на котором публикуются рейтинги и полезные материалы о кредитах, инвестициях, банковских услугах. Также на сайте есть различные калькуляторы, блог для широкой аудитории пользователей.

С чего начать

Наверное, первое, чему стоит научиться – это разумной экономии денег. На упомянутом ресурсе собраны около 30 практических рекомендаций, которые будут полезны всем потребителям, независимо от уровня дохода и размеров ежедневных трат.

Среди прочих рекомендаций есть, к примеру, советы, от чего можно отказаться, какие вещи не покупать, что изменить в быту, и как тратить деньги, чтобы начать экономить, не снижая уровня жизни.

Кредиты и инвестиции

Чтобы быть финансово грамотным, необходимо разбираться в банковских программах, инвестициях, страховании и кредитовании.

На упомянутом ресурсе собраны различные рейтинги компаний и банковских продуктов, включая сравнение депозитных программ и карт.

Финансово грамотный человек умеет либо не брать кредиты, либо правильно ими пользоваться в тех случаях, когда другого выбора нет. Например, не брать в долг на ненужные вещи, предметы роскоши или походы в ресторан, а оформлять кредиты на лучших условиях, без «подводных камней» и только тогда, когда без них не обойтись.

Отдельный вопрос – займы в МФО, у которых есть свои плюсы, но минусов тоже немало. Учитывая низкие требования к заемщикам, эти кредитные продукты могут сильно увеличить кредитную нагрузку на личный бюджет, если брать их необдуманно или брать в МФО с сомнительным уровнем сервиса.  

Инвестиции, как краткосрочные, так и долгосрочные – еще один важный аспект. Учитывая большой ассортимент предложений для потенциальных инвесторов, без финансовой грамотности можно очень быстро потерять свой капитал или получить отрицательную доходность. Это касается и сделок на бирже, и долгосрочных вложений, и тем более – криптовалют. Грамотный инвестор обладает не только свободным капиталом, который он может потерять, но навыками анализа, риск-менеджмента и капитал-менеджмента.   

Подводя итог, уметь экономить, сохранять и преумножать капитал – это очень важный навык, и ему нужно учиться, даже если вы не берете кредиты и не инвестируете.

05.07.2023 17:00

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