Поради щодо вибору смартфона цього року

Якщо у вас вже є улюблений бренд, серія та модель, то вам набагато простіше вибирати новий смартфон. Але що робити, якщо наявний пристрій вам не подобається, якщо він застарів або ви хочете спробувати щось нове? Дамо кілька порад щодо вибору смартфона тим, хто планує купити смартфон цього року.

Apple чи не Apple

У «яблучних» смартфонів є свої переваги – висока якість складання, відмінні камери та дисплеї, наявність унікальних функцій, одні з найкращих процесорів в індустрії, стабільна ОС. З іншого боку, iPhone коштують досить багато, а ще ви будете обмежені програмами та іграми, які розроблені спеціально для iOS.

Якщо вам потрібен смартфон для щоденного використання, і ви не женетеся за брендом, то альтернативним рішенням стануть недорогі китайські або корейські смартфони. Вони працюють на Android і коштують дешевше за такої продуктивності.

Начинка

Якщо не вдаватися в технічні подробиці, то начинку смартфонів, що відповідає за продуктивність, можна розділити на три основні категорії – процесор, оперативна пам’ять та обсяг сховища. Швидкодія пристрою залежить одночасно від процесора та обсягу оперативної пам’яті. Сьогодні краще вибирати смартфони із процесорами з 6 ядрами мінімум, а також із 4 гігабайтами оперативної пам’яті.

А от сховище даних на сучасних смартфонах не обов’язково має бути більшим. Якщо ви активно користуєтеся хмарними сервісами зберігання даних, то на телефоні достатньо мати 16-32 гігабайти.

Камери та дисплеї

Камеру вибирають за кількома параметрами. Кількість мегапікселів – це важливий, але не єдиний критерій. Зверніть увагу на показник діафрагми, автоматичного фокусування та стабілізації. Найкраще зі своїм завданням справляються оптична стабілізація та лазерний автоматичний фокус.

Крім показника діагоналі екрана зверніть увагу на щільність пікселів, контрастність та роздільну здатність. Чим вище щільність пікселів та контрастність, тим чіткіше зображення. Також враховуйте, що екрани, зібрані за різними технологіями, споживають різну кількість енергії акумулятора.

Додаткові функції

Добре, якщо смартфон підтримує технології бездротового зв’язку 5G або як мінімум 4G. Зручний та корисний модуль – для безконтактної оплати. Якщо ви ставите в пріоритет безпеку, розгляньте варіант покупки смартфона зі сканером відбитка пальця або функцією Face ID (є в iPhone).