Советы по выбору смартфона в этом году

Если у вас уже есть любимый бренд, серия и модель, то вам гораздо проще выбирать новый смартфон. Но что делать, если имеющееся устройство вам не нравится, если оно устарело, либо вы хотите попробовать что-то новое? Дадим несколько советов по выбору смартфона тем, кто планирует купить смартфон в этом году.

Apple или не Apple

У «яблочных» смартфонов есть свои преимущества – высокое качество сборки, отличные камеры и дисплеи, наличие уникальных функций, одни их лучших процессоров в индустрии, стабильная ОС. С другой стороны, iPhone стоят довольно много, а еще вы будете ограничены программами и играми, которые разработаны специально для iOS.

Если вам нужен смартфон для ежедневного использования, и вы не гонитесь за брендом, то альтернативным решением станут недорогие китайские или корейские смартфоны. Они работают на Android и стоят дешевле при схожей производительности.

Начинка

Если не вдаваться в технические подробности, то «начинку» смартфонов, отвечающую за производительность, можно разделить на три основные категории – процессор, оперативная память и объем хранилища. Быстродействие устройства зависит одновременно от процессора и объема оперативной памяти. Сегодня лучше выбирать смартфоны с процессорами с 6 ядрами минимум, а также с 4 гигабайтами оперативной памяти.

А вот хранилище данных на современных смартфонах не обязательно должно быть большим. Если вы активно пользуетесь облачными сервисами хранения данных, то на телефоне достаточно иметь 16-32 гигабайта.

Камеры и дисплеи

Камеру выбирают по нескольким параметрам. Количество мегапикселей – это важный, но не единственный критерий. Обратите внимание на показатель диафрагмы, автоматического фокуса и стабилизации. Лучше со своей задачей справляются оптическая стабилизация и лазерный автоматический фокус.

Кроме показателя диагонали экрана обратите внимание на плотность пикселей, контрастность и разрешение. Чем выше плотность пикселей и контрастность, тем четче изображение. Также учитывайте, что экраны, собранные по рзным технологиям, потребляют разное количество энергии аккумулятора.

Дополнительные функции

Хорошо, если смартфон поддерживает технологии беспроводной связи 5G или, как минимум, 4G. Удобный и полезный модуль – для бесконтактной оплаты. Если вы ставите в приоритет безопасность, то рассмотрите вариант покупки смартфона с сканером отпечатка пальца или функцией Face ID (есть у iPhone).