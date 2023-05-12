Особливості та переваги гелевих акумуляторів

Відмінна риса гелевих акумуляторів (Gel-технологія) полягає у використанні не рідкого електроліту, який складається з розчину сірчаної кислоти та води, а гелеподібної речовини. За принципом функціонування цього обладнання істотних відмінностей немає.

Тим не менш, акумулятори гелеві мають низку експлуатаційних переваг, які роблять їх відмінним вибором, у тому числі для використання в домашніх умовах. Діапазон напруги гелевих акумуляторів зазвичай становить від 6 до 24 вольт.

Переваги

В акумуляторних батареях традиційної конструкції використовується плинний електроліт. Через цей агрегатний стан він згодом починає негативно впливати на пластини, що обсипаються. Як результат – обладнання поступово виходить з ладу.

У гелевих аналогах такої проблеми немає, тому що желеподібна рідина обволікає пластини, і вони не обсипаються. Саме тому у таких акумуляторів вищий термін служби, який перевищує 9-10 років за умови купівлі якісної моделі.

Такі АКБ довше зберігають заряд, якщо вони сильно розрядяться, немає термінової необхідності їх заряджати. Гелеві батареї відносяться до типу, що не обслуговується, вони герметичні і тому безпечні.

Середня кількість циклів заряджання залежить від моделі та виробника, а також від глибини заряду. Як правило, виробники гарантують 300-350 циклів заряджання глибиною 100%. При меншій глибині зарядки можна досягти 1000 і більше циклів.

Недоліки

Основний недолік – це більш висока вартість, порівняно з традиційними акумуляторами. Однак цей мінус компенсується тривалим терміном служби – якщо ви плануєте використовувати акумулятор кілька років мінімум, краще вибирати гелевий варіант.

Сфера використання гелевих АКБ досить велика. Їх, наприклад, можна використовувати як акумулятори для ДБЖ та інших безперебійних систем або як автомобільні АКБ. Однак у випадку авто важливо пам’ятати, що вони підходять тільки для сучасних автомобільних систем, призначених для роботи з цим типом батарей. Ці ж батареї використовуються в промисловості, системах освітлення, у комплексі із сонячними батареями і так далі.

Як і традиційні АКБ, гелеві модифікації не переносять сильний мороз. Гранично низька температура їх експлуатації – 30 градусів нижче нуля. Також ці батареї не можна перезаряджати.