Особенности и преимущества гелевых аккумуляторов

Отличительная особенность гелевых аккумуляторов (Gel-технология) заключается в использовании не жидкого электролита, который состоит из раствора серной кислоты и воды, а гелеобразного вещества. По принципу функционирования у данного оборудования существенных отличий нет.

Тем не менее, аккумуляторы гелевые имеют ряд эксплуатационных преимуществ, которые делают их отличным выбором, в том числе для использования в домашних условиях. Диапазон напряжения у гелевых аккумуляторов обычно составляет от 6 до 24 вольт.

Преимущества

В аккумуляторных батареях традиционной конструкции используется текучий электролит. Из-за этого агрегатного состояния он со временем начинает негативно влиять на пластины, которые обсыпаются. Как итог – оборудование постепенно выходит из строя.

В гелевых аналогах такой проблемы нет, так как желеобразная жидкость обволакивает пластины, и они не обсыпаются. Именно поэтому у таких аккумуляторов выше срок службы, который превышает 9-10 лет при условии покупки качественной модели.

Такие АКБ дольше сохраняют заряд, а если они сильно разрядятся, нет срочной необходимости их заряжать. Гелевые батареи относятся к необслуживаемому типу, они герметичны и поэтому безопасны.

Среднее количество циклов зарядки зависит от модели и производителя, а также от глубины заряда. Как правило, производители гарантируют 300-350 циклов зарядки глубиной 100%. При меньшей глубине зарядки можно добиться 1000 и более циклов.

Недостатки

Основной недостаток – это более высокая стоимость по сравнению с традиционными аккумуляторами. Однако этот минус компенсируется долгим сроком службы – если вы планируете использовать аккумулятор несколько лет минимум, то лучше выбирать гелевый вариант.

Сфера использований гелевых АКБ довольно обширна. Их, например, можно использовать как аккумуляторы для ИБП и других бесперебойных систем, либо как автомобильные АКБ. Однако в случае с авто важно помнить, что они подходят только для современных автомобильных систем, предназначенных для работы с этим типом батарей. Эти же батареи используются в промышленности, системах освещения, в комплексе с солнечными батареями и так далее.

Как и традиционные АКБ, гелевые модификации не переносят сильный мороз. Предельно низкая температура для их эксплуатации – 30 градусов ниже нуля. Также эти батареи нельзя перезаряжать.