Обручки: як поєднати практичність та естетику

Ювелірна прикраса має бути красивою. Із цим складно сперечатися. Однак, якщо ми говоримо про обручки, які носяться практично постійно, до факторів вибору обов’язково підключається ще й практичність. Якщо вибрати найкрасивіше, але незручне чи невідповідне кільце, то незабаром його доведеться або не носити, або міняти.

Якщо ви вже знаєте, яким має бути ідеальне обручку, довірити питання вибору ви можете ювелірному інтернет магазину “Ювелірна Карта”. Якщо ви ще не знайшли потрібну модель, рекомендуємо прочитати кілька корисних рекомендацій.

Вага та форма

Незважаючи на те, що кільце важить досить мало, ви все одно відчуватимете додаткову вагу на пальці. Це означає, що ювелірний виріб не повинен бути надто важким. Перед тим, як обручки придбати, рекомендуємо приміряти кілька варіантів наживо. Замовити варіант, що сподобався, можна буде і дистанційно.

Щоб не чіплятися кільцем за одяг або робочі інструменти, на ньому не повинно бути масивних елементів, що випирають. Оптимальний варіант – кільце з гладкою поверхнею або мінімальним візерунком, який не заважатиме працювати руками у побуті.

Запам’ятайте, що людям деяких професій кільце потрібно обов’язково знімати на час роботи через безпеку, щоб кільце не потрапило в якісь механізми і не пошкодило палець, або через питання гігієни.

Як зазначають фахівці інтернет-магазину “Ювелірна Карта”, в останні роки популярно вибирати парні обручки – ювелірні вироби, які зовні схожі або доповнюють один одного. При цьому жіночий варіант зазвичай буває більш витонченим, з додатковими візерунками та камінням, а чоловіче кільце – простішим та масивнішим. Це не є обов’язковим трендом. Цього року багато хто обирає чоловічі та жіночі кільця, які відрізняються лише шириною, а у всьому іншому є ідентичними.

Що стосується м’яких сплавів і, наприклад, золота вищої проби, то вони не підходять для обручок. У процесі щоденного носіння вони частіше дряпаються і швидко втратить колишню красу. Краще дивитися у бік сплавів із підвищеною зносостійкістю.

Щодо металів, то золото залишається лідерів рейтингу. Це — класика. Платина дорожчий, але й більш довговічний варіант, хоча дехто вважає. Кільця з платини виглядають благороднішими і скромнішими. Срібло – також непоганий бюджетний варіант. Якщо ви хочете незвичайні обручки, то розгляньте варіанти комбінованих моделей, які можуть поєднувати не тільки різні метали, але й інші матеріали.

Якщо в кільці є каміння, переконайтеся, що вони не заважають працювати руками. Не чіпляються за одяг, не дряпають екран телефону або, наприклад, кермо автомобіля.

Замість виведення

Обручка має бути зручною, але це не означає, що варто забувати про красу та естетику. Головне, не вибирати моделі з великою кількістю складних елементів, які заважатимуть у щоденному житті.

Якщо ви зрозуміли, що кільце незручне, то можете віддати його в ювелірну майстерню для корекції або купити інший зручніший варіант. Зрештою, кільце – це лише символ, а справжня цінність – це ваші стосунки з партнером.