Обручальные кольца: как совместить практичность и эстетику

Ювелирное украшение должно быть красивым. С этим сложно спорить. Однако, если мы говорим про обручальные кольца, которые носятся практически постоянно, к факторам выбора обязательно подключается еще и практичность. Если выбрать самое красивое, но неудобное или неподходящее кольцо, то в скором времени его придется или не носить, или менять.

Если вы еще не нашли подходящую модель, рекомендуем прочитать несколько полезных рекомендаций.

Вес и форма

Отличия мужских и женских колец

Разные металлы

Несмотря на то, что кольцо весит достаточно мало, вы все равно будете чувствовать дополнительный вес на пальце. Это значит, что ювелирное изделие не должно быть слишком тяжелым. Перед тем, как обручальные кольца приобрести, рекомендуем примерить несколько вариантов вживую. Заказать понравившийся вариант можно будет и дистанционно.

Чтобы не цепляться кольцом за одежду или рабочие инструменты, на нем не должно быть массивных выпирающих элементов. Оптимальный вариант – кольцо с гладкой поверхностью или минимальным узором, который не будет мешать работать руками в быту.

Запомните, что людям некоторых профессий кольцо нужно обязательно снимать на время работы из-за вопросов безопасности, чтобы кольцо не попало в какие-то механизмы и не повредило палец, либо из-за вопросов гигиены.

Мужские и женские обручальные кольца

В последние годы популярно выбирать парные обручальные кольца – ювелирные изделия, которые внешне похожи или дополняют друг друга. При этом женский вариант обычно бывает более утонченным, с дополнительными узорами и камнями, а мужское кольцо – более простым и массивным. Это не обязательный тренд. В этом году многие выбирают мужские и женские кольца, которые отличаются только шириной, а во всем остальном являются идентичными.

Металл

Что касается мягких сплавов и, например, золота высшей пробы, то они не подходят для обручальных колец. В процессе ежедневной носки они будут чаще царапаться и быстро потеряют прежнюю красоту. Лучше смотреть в сторону сплавов с повышенной износоустойчивостью.

Что касается металлов, то золото остается лидеров рейтинга. Это классика. Платина более дорогой, но и более долговечный вариант, хотя некоторые считают. Кольца из платины смотрятся благороднее и скромнее. Серебро – тоже неплохой бюджетный вариант. Если вы хотите необычные обручальные кольца, то рассмотрите варианты комбинированных моделей, которые могут сочетать не только разные металлы, но и другие материалы.

Если в кольце есть камни, то убедитесь, что они не мешают работать руками. Не цепляются за одежду, не царапают экран телефона или, например, руль автомобиля.

Вместо вывода

Обручальное кольцо должно быть удобным, но это не значит, что стоит забывать о красоте и эстетике. Главное, не выбирать модели с большим количеством сложных элементом, которые будут мешать в ежедневной жизни.

Если вы поняли, что кольцо неудобное, то можете отдать его в ювелирную мастерскую для коррекции или купить другой, более удобный вариант. В конец концов, кольцо – это всего лишь символ, а настоящая ценность – это ваши отношения с партнером.