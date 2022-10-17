17.10.2022 17:54
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17:54/17 Жовтня
Захищено: «Нова Пошта» та Укрпошта ще влітку відновили доставку товарів із китайського маркетплейса AliExpress — які нові тенденції онлайн торгівлі в Україні можна відзначити за підсумками третього кварталу 2022 року?
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16:31/14 Жовтня
Експерти UA1 склали рейтинг онлайн-казино, які приймають ставки на гривні
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10:58/13 Жовтня
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