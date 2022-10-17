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Головна / Захищено: «Нова Пошта» та Укрпошта ще влітку відновили доставку товарів із китайського маркетплейса AliExpress — які нові тенденції онлайн торгівлі в Україні можна відзначити за підсумками третього кварталу 2022 року? / 17.10.2022 17:54
17.10.2022 17:54
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Захищено: «Нова Пошта» та Укрпошта ще влітку відновили доставку товарів із китайського маркетплейса AliExpress — які нові тенденції онлайн торгівлі в Україні можна відзначити за підсумками третього кварталу 2022 року?

Захищено: «Нова Пошта» та Укрпошта ще влітку відновили доставку товарів із китайського маркетплейса AliExpress — які нові тенденції онлайн торгівлі в Україні можна відзначити за підсумками третього кварталу 2022 року?

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17.10.2022 17:54

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Захищено: «Нова Пошта» та Укрпошта ще влітку відновили доставку товарів із китайського маркетплейса AliExpress — які нові тенденції онлайн торгівлі в Україні можна відзначити за підсумками третього кварталу 2022 року?

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