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Главная / Защищено: «Новая Почта» и Укрпочта еще летом возобновили доставку товаров из китайского маркетплейса AliExpress — какие новые тенденции онлайн торговли в Украине можно отметить по итогам третьего квартала 2022 года? / 17.10.2022 17:54
17.10.2022 17:54
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Защищено: «Новая Почта» и Укрпочта еще летом возобновили доставку товаров из китайского маркетплейса AliExpress — какие новые тенденции онлайн торговли в Украине можно отметить по итогам третьего квартала 2022 года?

Защищено: «Новая Почта» и Укрпочта еще летом возобновили доставку товаров из китайского маркетплейса AliExpress — какие новые тенденции онлайн торговли в Украине можно отметить по итогам третьего квартала 2022 года?

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17.10.2022 17:54

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Защищено: «Новая Почта» и Укрпочта еще летом возобновили доставку товаров из китайского маркетплейса AliExpress — какие новые тенденции онлайн торговли в Украине можно отметить по итогам третьего квартала 2022 года?

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