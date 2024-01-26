iPhone або Samsung: який смартфон купити у 2024 році

Apple і Samsung – два світові лідери з виробництва та продажу смартфонів. Обом брендам є що запропонувати зацікавленому покупцю. І якщо вас хвилює питання покупки нового смартфона в 2024 році, саме ці два бренди запропонують найпросунутіші та найтехнологічніші девайси, яким немає рівних.

iPhone 15 Pro Max – фаворит серед флагманів

Смартфони флагманського класу є у каталогах практично всіх відомих компаній. Як правило, ці пристрої помітно виділяються на тлі інших моделей, оскільки виробник використовує преміальні матеріали, високотехнологічні компоненти, впроваджує свої останні технічні розробки та програмні рішення.

Без сумніву, iPhone 15 Pro Max є топовим смартфоном на сьогоднішній момент. Про це свідчать його характеристики:

-Супер продуктивний процесор Apple A17 Pro – єдина у світі система на кристалі, виконана за 3-нанометровим техпроцесом. Це ще більше транзисторів на платі, а кількість операцій на секунду сягає кількох трильйонів;

-Унікальний 6,7-дюймовий дисплей Super Retina XDR з високою роздільною здатністю та щільною упаковкою пікселів на дюйм (460 ppi). Пікова яскравість складає 2000 Ніт. -Технологія ProMotion дозволяє регулювати частоту оновлення екрана від 48 до 120 Гц;

-Єдина у своєму роді система з трьох камер на 48, 12 та 12 Мп з оптичним 10-кратним зумом, покращеними режимами для портретної та нічної зйомки, оптичною стабілізацією та іншими фішками, які дозволяють отримувати фото та відео практично професійного рівня;

-Інтегрований Li-Ion акумулятор ємністю 4422 мАг, що забезпечує автономну роботу протягом усього робочого дня. iPhone 15 Pro Max підтримує швидку, бездротову та реверсивну зарядку.

Серед інших переваг цього смартфона Apple можна виділити титанові рамки, що надають корпусу додаткової міцності при значному зменшенні ваги. Ексклюзивне захисне скло Ceramic Shield Glass із нанокристалами штучної кераміки захищає екран від усіляких пошкоджень та негативних впливів. За класом захисту iPhone 15 Pro Max відповідає найвищому стандарту IP68 та може витримувати тривале занурення під воду.

Як бачимо, Айфон 15 Про Макс – безперечний лідер 2023/24 років. Багатьма експертами його визнано найкращим смартфоном із тих, які сьогодні представлені на ринку. Купуючи iPhone, ви робите вигідну інвестицію, адже виробник забезпечує тривалі оновлення iOS. Навіть за п’ять – вісім років це буде цілком актуальний смартфон з відмінними характеристиками.

А що ж Samsung?

Головний конкурент Apple теж не пасе задніх. 17 січня було представлено новий флагман 2024 року – Samsung Galaxy S24 Ultra. Цей телефон багато в чому перевершує свого супротивника. Компанія наголосила на впровадженні технологій штучного інтелекту. Але помітні і деякі запозичення у Apple, наприклад Samsung S24 Ultra так само, як і iPhone 15 Pro Max, отримав титанові рамки.

Серед інших переваг новинки від Samsung можна виділити:

-потужніший процесор (за результатами тестів в AnTuTu) – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

-камери Pro рівня – 200, 50, 10, 12 Мп;

-більш ємний акумулятор 5000 мАч з підтримкою бездротової реверсивної та швидкої зарядки 45 Вт;

-6,8-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей із щільністю 505 пікселів на дюйм.

Світ вразили інтелектуальні функції типу синхронного перекладу телефонних розмов. Також ви можете легко редагувати фото, переміщуючи об’єкти на екрані.

Який телефон купити в 2024 році?

Питання не банальне. Прихильники Apple, звичайно, віддають пальму першості iPhone 15 Pro Max. Є ще варіант – дочекатися вересня, коли буде офіційно представлений ще потужніший і “розумніший” iPhone 16. Айфон 15 Про Макс має сенс і в тому випадку, якщо ви активно використовуєте пристрої з екосистеми Apple.

Смартфони Samsung вибирають ті користувачі, які звикли до Android, люблять AMOLED екрани, використовують стілус, люблять експериментувати з фото та відео, а також цікавляться можливостями штучного інтелекту.