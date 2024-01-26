iPhone или Samsung: какой смартфон купить в 2024 году

Apple и Samsung – два мировых лидера по производству и продажам смартфонов. Обоим брендам есть что предложить заинтересованному покупателю. И если вас волнует вопрос покупки нового смартфона в 2024 году, именно эти два бренда предложат самые продвинутые и технологичные девайсы, которым нет равных.

iPhone 15 Pro Max – фаворит среди флагманов

Смартфоны флагманского класса есть в каталогах практически всех известных компаний. Как правило, эти устройства заметно выделяются на фоне других моделей, поскольку производитель использует премиальные материалы, высокотехнологичные компоненты, внедряет свои последние технические разработки и программные решения.

Вне всякого сомнения, iPhone 15 Pro Max является топовым смартфоном на сегодняшний момент. Об этом свидетельствуют его характеристики:

Супер производительный процессор Apple A17 Pro – единственная в мире система на кристалле, выполненная по 3-нанометровому техпроцессу. Это еще больше транзисторов на плате, а количество операций в секунду достигает нескольких триллионов; Уникальный 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR с высочайшим разрешением и плотной упаковкой пикселей на дюйм (460 ppi). Пиковая яркость составляет 2000 Нит. Технология ProMotion позволяет регулировать частоту обновления экрана в диапазоне от 48 до 120 Гц; Единственная в своем роде система из трех камер на 48, 12 и 12 Мп с оптическим 10-кратным зумом, улучшенными режимами для портретной и ночной съемки, оптической стабилизацией и прочими фишками, которые позволяют получать фото и видео практически профессионального уровня; Интегрированный Li-Ion аккумулятор емкостью 4422 мАч, обеспечивающий автономную работу на протяжении всего рабочего дня. iPhone 15 Pro Max поддерживает быструю, беспроводную и реверсивную зарядку.

Среди прочих преимуществ этого смартфона Apple можно выделить титановые рамки, придающие корпусу дополнительную прочность при значительном уменьшении веса. Эксклюзивное защитное стекло Ceramic Shield Glass с нанокристаллами искусственной керамики защищает экран от всевозможных повреждений и негативных воздействий. По классу защиты iPhone 15 Pro Max соответствует наивысшему стандарту IP68 и может выдерживать длительное погружение под воду.

Как видим, Айфон 15 Про Макс – безусловный лидер 2023/24 годов. Многими экспертами он признан наилучшим смартфоном из тех, которые сегодня представлены на рынке. Покупая Айфон, вы делаете выгодную инвестицию, ведь производитель обеспечивает длительные обновления iOS. Даже через пять – восемь лет это будет вполне актуальный смартфон с отличными характеристиками.

А что же Samsung?

Главный конкурент Apple тоже не пасет задних. 17 января был представлен новый флагман 2024 года – Samsung Galaxy S24 Ultra. Этот телефон во многом превосходит своего противника. Компания сделала акцент на внедрении технологий искусственного интеллекта. Но заметны и некоторые заимствования у Apple, например Samsung S24 Ultra так же, как и iPhone 15 Pro Max, обзавелся титановыми рамками.

Среди прочих преимуществ новинки от Samsung можно выделить:

более мощный процессор (по результатам тестов в AnTuTu) – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

камеры Pro уровня – 200, 50, 10, 12 Мп;

более емкий аккумулятор 5000 мАч с поддержкой беспроводной реверсивной и быстрой зарядки 45 Вт;

6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с плотностью 505 пикселей на дюйм.

Мир поразили интеллектуальные функции типа синхронного перевода телефонных разговоров. Также вы можете легко редактировать ваши фото, перемещая объекты на экране.

Какой же телефон купить в 2024 году?

Вопрос не банальный. Приверженцы Apple, конечно же, отдают пальму первенства iPhone 15 Pro Max. Есть еще вариант – дождаться сентября, когда будет официально представлен еще более мощный и “умный” iPhone 16. Купить Айфон 15 Про Макс имеет смысл и в том случае, если вы активно используете устройства из экосистемы Apple.

Смартфоны Самсунг выбирают те пользователи, которые привыкли к Android, любят AMOLED экраны, используют стилус, обожают экспериментировать с фото и видео, а также интересуются возможностями искусственного интеллекта.