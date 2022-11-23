iPad нового покоління: ще більше потужності

Наприкінці жовтня відбулася важлива подія – корпорація Apple без презентації випустила у продаж новий планшет iPad Pro. Однак відсутність конференції не спричинила брак уваги до новинки. Мільйони людей одразу захотіло купити Ipad – І їх неважко зрозуміти. Гаджет має широкий спектр важливих переваг.

Стильний і яскравий

Зміни в дизайні були мінімальними, хіба замість класичного вирізу з’явився «острівець» прямо на екрані у формі таблетки, на якому розташована фронтальна камера і динамічна анімація з корисною інформацією. З цією технологією вже знайомі ті, хто встиг купити Iphone і оцінки вона отримала максимально позитивні. Параметри екрана також покращилися, тепер зображення стане ще яскравішим, реалістичнішим і деталізованішим. Ідеально для професійної роботи із графікою.

Складання планшета традиційної ідеальна, в ній немає жодної вади, за рахунок чого виглядає він дуже дорого. Корпус створений із повторно переробленого алюмінію, тому внутрішні вузли надійно захищені від пошкоджень.

Космічно потужний

Завдяки неймовірному процесору М2, планшет отримав космічну швидкодію та продуктивність. Це чіп комп’ютерного рівня (з ним вже знайомі ті, хто вибрав Macbook в 2022 році), а тому він з легкістю тягне завдання з рендеринг відео, компіляції програмного коду або анімації. Об’єм пам’ять варіюється в залежності від комплектації і може досягати рекордних 2 терабайт! Оперативна пам’ять підросла та забезпечує максимальну продуктивність при багатозадачності.

З розширеним функціоналом та збільшеною автономністю роботи

Гаджет отримав підтримку нового покоління Apple Pencil. Стілус дозволяє малювати та автоматично зберігає ескізи у потрібному форматі, розпізнає рукописний текст та переводить його в друкований формат. З’явилася нова опція – можна заздалегідь подивитися результат останньої дії, і якщо він не влаштовує, не зберігатиме його. Графічні дизайнери зможуть використовувати девайс як професійний планшет і будуть у захваті.

До планшета можна підключати повнорозмірну клавіатуру, з якої він перетворюється на повноцінний ноутбук. Вона завжди буде під рукою, оскільки розміщується у компактному захисному магнітному чохлі.

Автономність роботи трохи підросла, тому заряд акумулятора навіть при максимальному завантаженні системи гарантовано вистачатиме на цілий день. Є опція швидкого заряджання.

Матеріали для підготовки статті надала фірмова мережа магазинів Apple у Києві My Cloud Store.