iPad нового поколения: еще больше мощности

В конце октября произошло важное событие – корпорация Apple без презентации выпустила в продажу новый планшет iPad Pro. Однако отсутствие конференции не стало причиной нехватки внимания к новинке. Миллионы людей сразу захотело купить Ipad – и их несложно понять. Гаджет обладает широкий спектром важных преимуществ.

Стильный и яркий

Изменения в дизайне были минимальными, разве что вместо классического выреза появился «островок» прямо на экране в форме таблетки, на котором расположена фронтальная камера и динамическая анимация с полезной информацией. С этой технологией уже знакомы те, кто успел купить Iphone, и оценки она получила максимально позитивные. Параметры экрана также улучшились, теперь изображение станет еще более ярким, реалистичным и детализированным. Идеально для профессиональной работы с графикой.

Сборка планшета традиционной идеальная, в ней нет ни единого изъяна, за счет чего выглядит он очень дорого. Корпус создан из повторно переработанного алюминия, поэтому внутренние узлы надежно защищены от повреждений.

Космически мощный

Благодаря невероятному процессору М2, планшет получил космическое быстродействие и продуктивность. Это чип компьютерного уровня (с ним уже знакомы те, кто выбрал купить Macbook в 2022 году), а потому он с легкостью тянет задачи по рендерингу видео, компиляции программного кода или анимации. Объем память варьируется в зависимости от комплектации и может достигать рекордных 2 терабайт! Оперативная память подросла и обеспечивает максимальную производительность при многозадачности.

С расширенным функционалом и увеличенной автономностью работы

Гаджет получил поддержку нового поколения Apple Pencil. Стилус позволяет рисовать и автоматически сохраняет эскизы в нужном формате, распознает рукописный текст и переводит его в печатный формат. Появилась новая опция – можно предварительно посмотреть результат последнего действия, и если он не устраивает, не сохранять его. Графические дизайнеры смогут использовать девайс как профессиональный планшет и будут от него в восторге.

К планшету можно подключать полноразмерную клавиатуру, с которой он превращается в полноценный ноутбук. Она всегда будет под рукой, поскольку размещается в компактном защитном магнитном чехле.

Автономность работы немного подросла, поэтому заряда аккумулятора даже при максимальной загрузке системы гарантированно будет хватать на целый день. Есть опция быстрой зарядки.

Материалы для подготовки статьи предоставила фирменная сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store.