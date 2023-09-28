Хто володіє Космолот — що відомо про власника першого легального онлайн-казино в Україні?

Декілька років тому в українському законодавстві з’явилися зміни, які легалізували діяльність азартного бізнесу. Саме в той період розпочало свою роботу інтернет-казино Cosmolot, яке продовжує роботу з відповідно отриманою ліцензією на проведення азартних ігор казино в Інтернеті та офіційно сплачує податки до державного бюджету.

Безліч слотів у каталозі, продумана програма користувача лояльності, максимальний комфорт для кожного — не єдині переваги ресурсу. Саме тому багатьох цікавить, хто ж власник Космолот, який зміг налагодити таку якісну роботу.

Коротко про Cosmolot

Серед ключових характеристик азартної платформи варто виділити такі факти:

торгову марку «Космолот» було зареєстровано у 2020 році;

на платформі використовується гривня як валюта;

для внесення депозитів та виведення отриманих коштів можна використовувати кредитні картки MasterCard та Visa;

у каталозі казино представлено понад 1000 слотів на будь-який смак;

компанія відстежує поведінкові патерни гравця на сайті та у мобільному додатку, щоб запобігати можливості розвитку ігрової залежності;

ігри постачають понад 50 провайдерів з усього світу;

є вітальне заохочення, розмір якого може змінюватися в залежності від суми першого внеску.

На вибір можна використовувати не лише офіційний сайт, а й мобільний додаток, який працює на смартфонах з операційними системами iOS або Android.

Платформа розпочала свою роботу з 2021 року, як тільки було отримано спеціальний дозвіл від комісії. Космолот стали першими, хто розпочав азартну інтернет діяльність в Україні повністю офіційно.

Інформація про власника Cosmolot

Щойно українське законодавство дозволило проведення азартних ігор, деякі компанії спробували отримати ліцензію для офіційного провадження своєї діяльності. І перша фірма, яка успішно завершила процес — ТОВ «Спейсикс». Саме їм належить право на торгову марку «Cosmolot». Кінцевими бенефіціарами компанії є Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойман-Дамерау.

Варто розуміти, що до отримання ліцензії на провадження азартної діяльності в Україні працювало кілька майданчиків зі схожою назвою. Однак вони не мають нічого спільного із актуальною діяльністю Космолот. Використання ліцензії дозволило отримати право на роботу в Україні та витіснити нелегальних гравців, які несанкціоновано використовували бренд Cosmolot.