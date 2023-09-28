Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа ICTV Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Кто владеет Космолот — что известно о владельце первого легального онлайн-казино в Украине? / 28.09.2023 11:27
28.09.2023 11:27
Поделиться

Кто владеет Космолот — что известно о владельце первого легального онлайн-казино в Украине?

Кто владеет Космолот — что известно о владельце первого легального онлайн-казино в Украине?

Несколько лет назад в украинском законодательстве появились изменения, которые легализовали деятельность азартного бизнеса. Именно в тот период начало свою работу интернет-казино Cosmolot, которое продолжает работу с соответственно полученной лицензией на проведение азартных игр казино в Интернете и официально уплачивает налоги в казну.

Множество слотов в каталоге, продуманная пользовательская программа лояльности, максимальный комфорт для каждого — не единственные достоинства ресурса. Именно поэтому многих интересует, кто же собственник Космолот, который смог наладить настолько качественную работу.

Кратко о Cosmolot 

Среди ключевых характеристик азартной платформы стоит выделить такие факты:

  • торговая марка «Космолот» была зарегистрирована в 2020 году;
  • на платформе используется гривна в качестве валюты;
  • для внесения депозитов и вывода полученных средств можно использовать кредитные карты MasterCard и Visa;
  • в каталоге казино представлено более 1000 слотов на любой вкус;
  • компания отслеживает поведенческие паттерны игрока на сайте и приложении, дабы предотвращать возможность развития игровой зависимости;;
  • игры поставляют более 50 провайдеров со всего мира;
  • присутствует приветственное поощрение, размер которого может меняться в зависимости от суммы первого взноса. 

На выбор можно использовать не только официальный сайт, но и мобильное приложение, которое работает на смартфонах с операционными системами iOS  или Android. 

Платформа начала свою работу с 2021 года, как только было получено специальное разрешение от комиссии. Космолот стали первыми, кто начал азартную интернет деятельность в Украине полностью официально.

Информация о собственнике Cosmolot 

Как только украинское законодательство разрешило проведение азартных игр, некоторые компании попытались получить лицензию для официального ведения своей деятельности. И первая фирма, которая успешно завершила процесс, — ООО «Спейсикс». Именно им принадлежит право на торговую марку «Cosmolot». Конечными бенефициарами компании являются Сергей Потапов и Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау

Стоит понимать, что до получения лицензии на осуществление азартной деятельности в Украине работало несколько площадок со схожим названием. Однако они не имеют ничего общего с актуальной деятельностью Космолот. Использование лицензии позволило получить право на работу в Украине и вытеснить нелегальных игроков, которые несанкционированно использовали бренд Cosmolot.

28.09.2023 11:27

Топ-видео

00:30
44:03
45:04
47:03
Показать еще

Горячие материалы

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками

Кто сыграл в боевике «Штурм»: актеры и роли

Українські ветерани проведуть у Києві показові тренування перед встановленням світового рекорду зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шваценеггера

«Хейт — це своєрідний податок на публічність»: Юлія Зорій розповіла, чому хейтять відомих людей і як реагувати на негатив у соцмережах
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

В поле зрения Сейчас в эфире Иллюзия контроля 16:15 Коп из прошлого 2 18:10
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ