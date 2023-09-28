Кто владеет Космолот — что известно о владельце первого легального онлайн-казино в Украине?

Несколько лет назад в украинском законодательстве появились изменения, которые легализовали деятельность азартного бизнеса. Именно в тот период начало свою работу интернет-казино Cosmolot, которое продолжает работу с соответственно полученной лицензией на проведение азартных игр казино в Интернете и официально уплачивает налоги в казну.

Множество слотов в каталоге, продуманная пользовательская программа лояльности, максимальный комфорт для каждого — не единственные достоинства ресурса. Именно поэтому многих интересует, кто же собственник Космолот, который смог наладить настолько качественную работу.

Кратко о Cosmolot

Среди ключевых характеристик азартной платформы стоит выделить такие факты:

торговая марка «Космолот» была зарегистрирована в 2020 году;

на платформе используется гривна в качестве валюты;

для внесения депозитов и вывода полученных средств можно использовать кредитные карты MasterCard и Visa;

в каталоге казино представлено более 1000 слотов на любой вкус;

компания отслеживает поведенческие паттерны игрока на сайте и приложении, дабы предотвращать возможность развития игровой зависимости;;

игры поставляют более 50 провайдеров со всего мира;

присутствует приветственное поощрение, размер которого может меняться в зависимости от суммы первого взноса.

На выбор можно использовать не только официальный сайт, но и мобильное приложение, которое работает на смартфонах с операционными системами iOS или Android.

Платформа начала свою работу с 2021 года, как только было получено специальное разрешение от комиссии. Космолот стали первыми, кто начал азартную интернет деятельность в Украине полностью официально.

Информация о собственнике Cosmolot

Как только украинское законодательство разрешило проведение азартных игр, некоторые компании попытались получить лицензию для официального ведения своей деятельности. И первая фирма, которая успешно завершила процесс, — ООО «Спейсикс». Именно им принадлежит право на торговую марку «Cosmolot». Конечными бенефициарами компании являются Сергей Потапов и Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау.

Стоит понимать, что до получения лицензии на осуществление азартной деятельности в Украине работало несколько площадок со схожим названием. Однако они не имеют ничего общего с актуальной деятельностью Космолот. Использование лицензии позволило получить право на работу в Украине и вытеснить нелегальных игроков, которые несанкционированно использовали бренд Cosmolot.