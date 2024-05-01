Готуємося до Великодня: яку паску обрати до святкового столу

Вже 5 травня греко-католики та православні християни святкуватимуть одне з найважливіших свят – Великдень, яке з давніх-давен асоціюється із затишними сімейними посиденьками, щирою радістю та, звісно ж, ароматом свіжої випічки. Саме тому «Київхліб», як найбільший виробник хлібобулочних та здобних виробів в Україні, з року в рік готує для своїх покупців широкий асортимент великодньої продукції: від традиційних рецептів чи сирних пасок до італійського панетоне.

Традиційна паска

Хоча зараз зʼявилося чимало нових оригінальних рецептів, більшість людей обирають традиційну великодню випічку. Такі паски зазвичай випікаються у високих циліндричних формах з додаванням родзинок, глазурі та кольорової посипки.

Сирна паска

Сирна паска має особливий ніжний смак і текстуру в порівнянні з традиційним варіантом. Зазвичай до неї додають родзинки чи цукати. Такий варіант сподобається тим, хто не любить борошняні вироби, або просто хоче спробувати щось нове на Великдень.

Панетоне

Панетоне – ще досить незвичний формат випічки для українців, але з кожним роком набуває все більшої популярності на Великдень. Це традиційний італійський святковий пиріг, який славиться у всьому світі своєю ніжністю. Особливістю панетоне є мʼяке, пухке тісто із поєднанням апельсинової цедри, родзинок і меду.

То ж яку паску обрати до святкового столу 2024? «Київхліб» пропонує неймовірно смачні та красиві фірмові паски на будь-який смак із найякісніших інгредієнтів, які вже можна знайти на полицях роздрібних магазинів чи замовити на офіційному сайті:

Традиційні кекси: «Пасхальний», «Святковий Пасхальний» та «Паска Традиційна».

Оригінальні кекси: «Великодній казковий», «Володимирський», «Червона Калина», «Panettone Premium», «Паска сирна» та набір кексів «Великодній Гостинець».

Преміальні кекси: «Великдень», «Президентський» та «Паска Софіївська».

Обирайте для себе та ваших рідних ароматну великодню випічку, яка неодмінно наповнить ваш дім теплом і затишком!