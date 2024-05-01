Готовимся к Пасхе: какой кулич выбрать к праздничному столу

Уже 5 мая греко-католики и православные христиане будут праздновать один из важнейших праздников – Пасху, которая с давних пор ассоциируется с уютными семейными посиделками, искренней радостью и, конечно же, ароматом свежей выпечки. Именно поэтому «Киевхлеб» как крупнейший производитель хлебобулочных и сдобных изделий в Украине из года в год готовит для своих покупателей широкий ассортимент пасхальной продукции: от традиционных рецептов или сырных куличей до итальянского панеттоне.

Традиционный кулич

Хотя сейчас появилось немало новых оригинальных рецептов, большинство людей выбирают традиционную пасхальную выпечку. Такие куличи обычно выпекаются в высоких цилиндрических формах с добавлением изюма, глазури и цветной посыпки.

Творожный кулич

Творог имеет особый нежный вкус и текстуру по сравнению с традиционным вариантом. Обычно к ней добавляют изюм или цукаты. Такой вариант понравится тем, кто не любит мучные изделия или просто хочет попробовать что-то новое на Пасху.

Панеттоне

Панеттоне — еще довольно необычный формат выпечки для украинцев, но с каждым годом приобретает все большую популярность на Пасху. Это традиционный итальянский праздничный пирог, славящийся во всем мире своей нежностью. Особенностью панеттоне является мягкое, рыхлое тесто с сочетанием апельсиновой цедры, изюма и меда.

Так какой же кулич выбрать к праздничному столу 2024? «Киевхлеб» предлагает невероятно вкусные и красивые куличи на любой вкус из самых качественных ингредиентов, которые уже можно найти на полках розничных магазинов или заказать на официальном сайте:

Традиционные кексы: «Пасхальный», «Праздничный Пасхальный» и «Пасха Традиционная».

Оригинальные кексы: «Пасхальный сказочный», «Владимирский», «Красная Калина», «Panettone Premium», «Пасха сырная» и набор кексов «Пасхальный Гостинец».

Премиальные кексы: «Пасха», «Президентский» и «Пасха Софиевская».

Выбирайте для себя и ваших родных ароматную пасхальную выпечку, которая непременно наполнит ваш дом теплом и уютом!