Автомобілі з салону, які найбільше втрачають в ціні після покупки

Як тільки автомобіль, придбаний в салоні, покидає його межі, він втрачає в ціні, навіть проїхавши всього кілька кілометрів. В середньому за рік авто стає дешевшим на 12,8 %, але варто пам’ятати: статистика враховує і ті моделі та марки, що майже не дешевшають, і маловживані варіанти, що роблять це дуже швидко.

Рейтинг авто, що найбільше втрачають у ціні

Аналітики американської компанії iSeeCars провели дослідження та виявили, які саме авто втрачають в ціні. Як виявилося, найбільше зекономити можна на моделях, якідешевшають на 20-40 % в перший рік експлуатації. Серед таких моделей:

Mercedes-Benz EQS, який лише після року використання можна придбати на 48,7 % дешевше;

Nissan Leaf втрачає 45,7 % своєї вартості після покупки в салоні;

Jaguar F-PACE дешевшає на 35,4 %;

Alfa Romeo Giulia втрачає 33,4 % ціни;

Kia EV6 можна придбати на 33,3 % дешевше, ніж у салоні.

Серед автомобілів, які доволі відчутно дешевшають є й такі марки і моделі, як Hyundai IONIQ 5, Volkswagen Id.4, AlfaRomeo Stelvio, Nissan Murano, BMW 7 Series. В середньому вони дешевшають на 29-33 %.

Цю ситуацію коментує власник компанії, що проводить автовикуп, Олег Новасов: “Така інформація буде корисною тим, хто хоче придбати вживане авто практично в ідеальному технічному стані та значно зекономити у порівнянні з ціною з салону”. У своїй роботі автоексперт користується подібними даними, які отримав завдяки багаторічному власному досвіду.

Основні причини здешевлення авто

Є багато причин, чому авто доволі відчутно дешевшає уже в перший рік після його покупки в салоні. Часто такі фактори працюють в комплексі:

не затребуваність на ринку: що меншою популярністю користується модель серед водіїв, то швидше падає її ціна, адже ніхто не придбає авто, дешевше лише на кілька відсотків, якщо можна купити таке нове;

репутація: ті автомобілі, які вважаються якіснішими та надійнішими не надто втрачатимуть в ціні. Хоча буває й навпаки – перший рік вони втрачають значну частину вартості, а вже далі – мінімально. В той час як ті, що не відносяться до надійних, – щороку небагато, але однаковими частинами;

конкуренція: якщо на ринку з’являються схожі автомобілі за ціною, класом, які, проте, мають переважаючі функції чи цікавіший дизайн, то модель може різко здешевшати.

Mercedes-Benz EQS – лідер у здешевленні

Mercedes-Benz EQS – один з лідерів серед електрокарів, який підкорює новітніми технологіями, розкішним дизайном та суперкомфортним інтер’єром. Але водії вибирають його не лише. Багато хто орієнтується на репутацію автоконцерна, адже німецькі авто цієї марки вважаються сучасними, надійними та потужними.

І саме це, як вважає Олег, зіграло злий жарт з електричним авто: “Попри фактично ідеальний зовнішній вигляд, авто не повністю виправдало покладені на нього надії. До прикладу, Mercedes-Benz EQS не пройшов випробування на керованість – так званий лосиний тест, вигаданий у Швеції. Авто змогло проїхати смугу перешкод лише на швидкості 66 км/год, тоді як потрібно 77 км/год. І це не єдине, що хотілося б допрацювати”.

До того ж Mercedes-Benz EQS коштує доволі дорого у порівнянні з іншими електрокарами, тому продати його після року користування за майже такою ж ціною важко, оскільки є набагато бюджетніші варіанти. І це ще одна з причин значного здешевлення авто.

Автомобіль – це не лише засіб пересування, а й фактично рухоме майно, тому вкладатися варто в ті варіанти, які не надто втрачають у вартості. Тоді через один-два роки його можна буде продати майже за тією ж ціною.