Гасіння картоплі вогнегасником, розміщення намету на Щекавиці та секс-лялька з обличчям Арестовича! Наш Сашко точно не скучив за відсутності Віки, що доводить його історія пошуку в Google. Тож вона як справжній детектив проводить розслідування інтернет-походеньок благовірного. Чим усе закінчиться, розкаже прем’єрний номер «Дизель Шоу» цієї п’ятниці, а ми тим часом поділимося справжніми пошуковими запитами акторів.

«Де буде нова столиця ерефії та скільки коштує м’ясо бобра?» — головний герой нового номера «Дизель Шоу» Олександр Бережок не боїться показати свою історію пошуку й навіть детально про це розповідає.

— Перед концертами в мене був дуже дивний запит: я придумував жарт для номера та шукав, де знаходиться місто орськ. У контексті того, що це нова майбутня столиця росії: орки й орськ — дуже співзвучно, — каже Сашко. — Далі шукав, скільки коштує м’ясо бобра. Це ми обговорювали одну особу з тієї ж країни та її кулінарні вподобання. А ще цікавився, скільки років Маріо та Луїджі — це персонажі відеоігор. У мене дуже різноманітні запити.









ВІКА ВЕДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ІСТОРІЄЮ ПОШУКУ САШКА: СІМЕЙНИЙ ГУМОР У ПРЕМ’ЄРІ «ДИЗЕЛЬ ШОУ»! / 5 фотографій

А от його сценічна дружина Вікторія Булітко не готова ділитися історією пошуку в інтернеті.

— Усе, що може привернути чиюсь увагу, я видаляю. Я знаю, як це робиться, і тому про всяк випадок страхуюся. Усі мої цікавенькі запити залишаться в таємниці, — пояснює Віка. — Взагалі я не розумію цього моменту, коли пари починають слідкувати одне за одним і нишпорять, хто та що шукав у Google. Я ціную особистий простір і волію не порушувати його.

Її підтримує Євген Гашенко. Зізнається, що ніколи не слідкував за чиїмись пошуковими запитами, проте відверто розповідає про свої.

— Одне з останнього, що я шукав, — значення словосполучення «body shop». Це з нової пісні Сема Сміта «Unholy», я її почув у ТікТок, але не одразу вникнув у текст, — розповідає Женя. — Я думав, що мова про якийсь публічний дім або масажний салон, де надають особливі послуги. Але Google мені сказав, що це кузовний цех, тобто де ремонтують кузови автівок. Не знаю, наскільки це правильно, можливо, якось інакше це перекладається, але ось такий запит у мене був.

В історії пошуку Юлії Мотрук є багато міст України. Акторка їх гуглить щоразу, коли читає новини про звільнені населені пункти.

— Не всі міста й містечка я знаю, тому шукаю їх та визначаю, яка це область. Зі сльозами сидиш і радієш за людей. Так хочеться, аби нам уже скоріше сказали: Україна звільнена. От тоді я не полізу в Google, бо точно буду знати всі міста, — ділиться Мотрук.

Діліться й ви, якщо наважитеся, своїми пошуковими запитами в коментарях. Але перед цим обов’язково дивіться прем’єру «Дизель Шоу» ТІЛЬКИ на наших ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали». Пам’ятайте: переглядаючи наші проєкти, ви підтримуєте наших захисників. Адже кожен перегляд — це донат, який зараховується до Благодійної організації «Дизель Фонд». Разом крокуємо до мети — мільйон доларів для Збройних сил України.

Більше новин читайте на сайті dizelstudio.com та в офіційних спільнотах «Дизель Студіо» у соціальних мережах.