Тушение картошки огнетушителем, установка палатки на Щекавице и секс-кукла с лицом Арестовича! Наш Саша точно не скучал без Вики, что доказывает его история поиска в Google. Поэтому она как настоящий детектив проводит расследование интернет-похождений благоверного. Чем всё закончится, расскажет премьерный номер «Дизель Шоу» в эту пятницу, а мы тем временем поделимся поисковыми запросами актёров. Читайте подробности.

«Где будет новая столица эрефии и сколько стоит мясо бобра?» — главный герой нового номера «Дизель Шоу» Александр Бережок не боится показать свою историю поиска и даже подробно об этом рассказывает.

— Перед концертами у меня был очень странный запрос: я придумывал шутку для номера и искал, где находится город Орск. В контексте того, что это новая будущая столица россии: орки и орск — очень созвучно, — говорит Саша. — Дальше искал, сколько стоит мясо бобра. Это мы обсуждали одного человека из той же страны и его кулинарные предпочтения. А ещё интересовался, сколько лет Марио и Луиджи — это персонажи видеоигр. У меня очень разные запросы.









ВИКА ВЕДЁТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ПОИСКА САШИ: СЕМЕЙНЫЙ ЮМОР В ПРЕМЬЕРЕ «ДИЗЕЛЬ ШОУ» 21 ОКТЯБРЯ / 5 фотографий

А вот его сценическая жена Виктория Булитко не готова делиться историей поиска в интернете.

— Всё, что может привлечь чьё-то внимание, я удаляю. Я знаю, как это делается, и потому на всякий случай страхуюсь. Все мои интересненькие запросы останутся в тайне, — объясняет Вика. — Вообще я не понимаю этого момента, когда пары начинают следить друг за другом и рыскают, кто и что искал в Google. Я ценю личное пространство и предпочитаю не нарушать его.

Её поддерживает Евгений Гашенко. Признаётся, что никогда не следил за чьими-то поисковыми запросами, однако откровенно рассказывает о своих.

— Из последнего, что я искал, — значение словосочетания «body shop». Это из новой песни Сэма Смита «Unholy», я её услышал в ТикТок, но не сразу вник в текст, — рассказывает Женя. — Я думал, что речь о каком-то публичном доме или массажном салоне, где предоставляют особые услуги. Но Google мне сказал, что это кузовной цех, где ремонтируют кузова автомобилей. Не знаю, насколько это правильно, возможно, как-то иначе это переводится, но вот такой запрос у меня был.

В истории поиска Юлии Мотрук много городов Украины. Актриса гуглит их каждый раз, когда читает новости об освобождённых населённых пунктах.

— Не все города и городки я знаю, поэтому ищу их и определяю, какая это область. Со слезами сидишь и радуешься за людей. Так хочется, чтобы нам уже скорее сказали: Украина освобождена. Вот тогда я не полезу в Google, ведь точно буду знать все города, — делится Мотрук.

Делитесь и вы, если решитесь, своими поисковыми запросами в комментариях. Но перед этим обязательно смотрите премьеру «Дизель Шоу». Уже в эту пятницу, 21 октября, в 20:00 ТОЛЬКО на наших ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы». Помните: смотря наши проекты, вы поддерживаете наших защитников. Ведь каждый просмотр — это донат, который зачисляется в Благотворительный «Дизель Фонд». Вместе идём к цели — миллион долларов для Вооружённых сил Украины.

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