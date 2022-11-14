У колі рідних і друзів: Олександр Бережок охрестив доньку

26 травня цього року актор «Дизель Студіо» Олександр Бережок утретє став батьком. Його дружина Альона народила довгоочікувану дівчинку Аю. Нещодавно подружжя охрестило дитину. Кого вибрали хрещеними батьками та як пройшов сам обряд — ексклюзивні деталі та фото в нашому матеріалі.

Олександр Бережок не приховує: дуже чекав на появу третьої дитини. І саме донечка змінила всі його батьківські почуття.

— Дівчинка — це взагалі інше. Вона така малесенька, гарнюня, так дивиться на мене, коли я беру її на руки. З Аєю я став більш обережним і лагідним, — ділиться Сашко.

— Донька любить, коли я її цьомкаю та лоскочу бородою — завжди сміється. Хлопці не такі, у них інша енергетика. А дівчинка — це дівчинка. У неї навіть риси обличчя інші.

Актор зауважив цікаву особливість: донька не схожа ні на нього, ні на дружину. Так, найбільше вона нагадує свого брата Лук’яна.

— У нас справді таке враження, що вона схожа на Лук’яна. Можливо, малі діти всі схожі між собою, але ми переглядали фото, коли син був маленьким, і фото Аї — риси ті самі, — каже Бережок.

А ще зізнається, що Лук’ян ревнує батьків до сестрички та іноді виборює увагу до себе.

— Гліб дуже любить Аю, аж тремтить за нею. А Лук’ян інколи вимагає додаткової уваги до себе, тому буває шарпне її, вкусить. Зізнаюся, що трохи гримаю за це, захищаючи доньку, — розповідає чоловік.

З появою третьої дитини змінилася й Альона, дружина Сашка.

— Вона стала діловішою. Розуміє, що в родині з’явилася ще одна жінка. І якщо буде ще одна, то вони нас (хлопців — ред.) переможуть, — жартує актор.

— Насправді, Альона стала ще більше турботливою мамою. Вона зараз більше включена в Аю, а я з хлопцями.

9 листопада родина Бережків охрестила донечку. Запросили найближчих родичів і друзів. Дуже хвилювалися, аби все було за планом.

— Отець Олександр — священнослужитель, який хрестив Гліба та Лук’яна, повернувся на деякий час в Україну, і ми попросили його охрестити й донечку. Це дуже особлива людина для нашої родини, від нього йде приємна енергетика, — розповідає подробиці Олександр. — Хрещеними батьками Аї стали наші добрі знайомі.

Вітаємо зіркове подружжя з важливою подією. Бажаємо малечі міцного здоров’я, а батькам — сил.

А також запрошуємо всіх на зимові концерти «Дизель Шоу» на підтримку Збройних сил України, які відбудуться вже 2 та 3 грудня. Олександр Бережок зіграє чимало цікавих ролей, які давно полюбилися глядачам та які навпаки стануть повною несподіванкою. Тому не пропустіть.

Частину коштів від продажу квитків команда передає на потреби українських захисників і продовжує збір до Благодійної організації «Дизель Фонд» на підтримку військових. Наближаємо перемогу разом.

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