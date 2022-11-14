В кругу родных и друзей: Александр Бережок окрестил дочку

26 мая актёр «Дизель Студио» Александр Бережок в третий раз стал отцом. Его жена Алёна родила долгожданную девочку Аю. А недавно супруги окрестили ребёнка. Кого выбрали крёстными родителями и как прошёл сам обряд — эксклюзивные детали и фото в нашем материале.

Александр Бережок не скрывает: очень ждал появления третьего ребёнка. И именно дочка изменила все его отцовские чувства.

— Девочка — это вообще другое. Она такая маленькая, хорошенькая, так смотрит на меня, когда я беру её на руки. С Аей я стал более осторожным и ласковым, — делится Саша.

— Дочка любит, когда я её чмокаю и щекочу бородой — всегда смеётся. Мальчики не такие, у них другая энергетика. А девочка — это девочка. У неё даже черты лица другие.

Актёр заметил интересную особенность: дочка не похожа ни на него, ни на жену. Так, больше всего она напоминает своего брата Лукьяна.

— У нас действительно такое впечатление, что она похожа на Лукьяна. Возможно, маленькие дети все похожи друг на друга, но мы смотрели фото, когда сын был маленьким, и фото Аи — черты те же, — говорит Бережок.

А ещё признается, что Лукьян ревнует родителей к сестрёнке и иногда борется за внимание к себе.

— Глеб очень любит Аю, прям дрожит за ней. А Лукьян иногда требует дополнительного внимания к себе, поэтому бывает шарпнет её, укусит. Признаюсь, что немного ругаю за это, защищая дочь, — рассказывает мужчина.

С появлением третьего ребёнка изменилась и Алёна, жена Саши.

— Она стала более деловой. Понимает, что в семье появилась ещё одна женщина. И если будет ещё одна, то они нас (парней — ред.) победят, — шутит актёр.

— На самом деле, Алёна стала ещё более заботливой мамой. Она сейчас больше включена в Аю, а я с ребятами.

9 ноября семья Бережков окрестила дочь. Пригласили самых близких родственников и друзей. Очень волновались, чтобы всё было по плану.

— Отец Александр — священнослужитель, который крестил Глеба и Лукьяна, вернулся на время в Украину, и мы попросили его окрестить и дочь. Это очень особенный человек для нашей семьи, от него исходит приятная энергетика, — рассказывает подробности Александр. — Крёстными родителями Аи стали наши хорошие знакомые.

Поздравляем звёздных супругов с важным событием. Желаем малышке крепкого здоровья, а родителям — сил.

А также приглашаем всех на зимние концерты «Дизель Шоу» в поддержку Вооружённых сил Украины, которые состоятся уже 2 и 3 декабря. Александр Бережок сыграет немало интересных ролей, которые давно полюбились зрителям и которые, наоборот, станут полной неожиданностью. Поэтому не пропустите.

Часть средств от продажи билетов команда передаёт на нужды украинских защитников и продолжает сбор в Благотворительную организацию «Дизель Фонд» в поддержку военных. Приближаем победу вместе.

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