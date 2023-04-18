Працювали на останньому диханні та не розмовляли тижнями: як «дизелі» рятували свій голос?

Його називають діамантом, про який закликають піклуватися. А для акторів — це інструмент і справжня візитівка, за якою впізнають навіть із заплющеними очима. Йдеться про голос. І сьогодні «дизелі» розкажуть свої історії та поділяться порадами, як вберегти й відновити його в критичний момент. Кому викликали лікаря за хвилини до виходу на сцену, чому для декого розмови — табу та хто довгий час не міг сприймати свій голос? Як завжди, читайте в нашому ексклюзивному матеріалі.

Період підготовки до концертів — це не тільки марафон на витривалість для акторів, але і справжня перевірка на міцність для їхнього голосу. Щоденні репетиції, записи нових пісень у студії, хвилювання — усе значно на нього впливає, а інколи призводить до складних наслідків.

— У цей період справді завжди велике навантаження і голос сідає впродовж підготовки, репетицій, концертів. Але в мене вже горлянка майже залужна, — жартує художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. — От у дівчат було незмикання зв’язок, викликали лікаря-фоніатра. Це важкий момент.

Безпосередньо із цією проблемою зіткнулася Вікторія Булітко. Кілька разів акторка залишалася без голосу, і без допомоги спеціаліста тоді не обходилося.

— У мене був не один фоніатр, і я не раз втрачала голос. Мені робили спеціальні заливки. Але з роками я вже настільки вивчила свою проблему, що я одразу роблю одну процедуру, щойно починає боліти горло, навіть якщо тільки перший натяк на це, — каже Віка й ділиться способом рятування голосу: — Щопівгодини полощу горло теплою водою із сіллю або содою. Це дуже рятує. Таку схему я собі напрацювала, і вона для мене — найкрутіший екстрений порятунок.

А от її колега Яна Глущенко радить мовчати, ні з ким не говорити й навіть нікого не слухати!

— Незмикання зв’язок — це наша професійна хвороба. Це страшно насправді. У мене була історія під час зйомок ситкому «Вижити за будь-яку ціну», коли в мене повністю зник голос і я могла лише щось дуже-дуже тихо шепотіти. Мої колеги були змушені прислухатися, що я там говорю, аби далі підхопити репліки, — пригадує Яна. — Єдине лікування для мене в таких випадках — мовчання. Хоча наші зв’язки працюють навіть тоді, коли ми мовчимо, слухаємо музику чи навіть хтось до нас говорить. Тому просіть, щоб до вас ніхто не говорив, і не вживайте кислого, аби ще більше не травмувати горло.

Професійну травму та хворе горло свого часу пережив і Сашко Бережок. До речі, у скетч-шоу «На Трьох» він грає майстра СТО з дуже сиплим голосом.

— За одну зйомку в мене 2–3 скетчі, наприкінці мені дуже складно розмовляти. Ось це момент, коли я втрачаю свій голос. Відновлююся потім тижнями — намагаюся взагалі не говорити, — розповідає Сашко.

Ні пари з вуст за годину до концерту не мовив Євген Сморігін. Перед одним із виступів у нього повністю захрип голос, і без лікарської допомоги його історія так само не обійшлася.

— Раніше я рятувався звичайними пігулками, але тоді був украй важкий випадок. Мені теж зробили спеціальну заливку, годину я мовчав, бо це була навіть не рекомендація, а настанова лікаря. На щастя, голос відновився, концерт відбувся. Це було у Вінниці, — каже актор.

За мить до виходу на сцену ледь не довелося шукати заміну для Юлії Мотрук. Пігулки, якими вона звикла рятувати хворе горло, не давали жодного ефекту. Це трапилося під час гастролей команди КВК, до якої в той час була долучена акторка.

— Виходити на номери я ще могла, а от співати пісні — це справжнє випробування! Та сталося якесь диво: саме в цей момент мій голос повернувся. Я буквально прокричала свої частини й потім десь 2 дні взагалі не дихала, — ділиться гострою історією Мотрук. — Зараз, на щастя, у мене такого немає. Я піклуюся про свій голос, бо це мій інструмент.

Через хворе горло ледь не пропустив концерт і Євген Гашенко. Актор пригадав, як декілька років тому під час виступу в Краматорську він майже втратив голос.

— Він не зовсім зник — просто був такий низький, як у нашого президента. Ми розпочинали концерт і використали робочий запис вітання, який робимо завжди, аби перестрахуватися на випадок якихось проблем з апаратурою. Так от на записі мій голос такий дзвінкий, а вже після я починаю говорити басом. Глядачі трохи не зрозуміли, що відбувається, — розповідає курйозну ситуацію Гашенко.

Цікаво, що довгий час актор узагалі не міг сприймати свій голос. Особливо коли вперше почув його в записі.

— Колись я записував себе в школі на мікрофон і голос так мені не сподобався: такий писклявий був, ще й «ламався» в той період. Але коли я почав працювати на сцені, він став візитівкою — тепер усі довкола мене за ним впізнають. Коли був карантин, ми всі ходили в масках, що очі тільки видно, і мене запитували: «А чи не ви знімалися в «На Трьох»?» Я, до речі, був здивований, що люди так запам’ятали, — ділиться Женя. — Зараз я вже навчився працювати зі своїм голосом, імітувати різні діалекти, мови, акценти — мені це подобається.

Ось на такі випробування готові наші актори, аби попри все порадувати своїх глядачів. Тому не пропустіть прем’єри «Дизель Шоу» щоп’ятниці на наших ютуб-каналах «Гумор ICTV» і «Дизель Студіо», а також в телеефірі ICTV2.

Запрошуємо й на нові концерти, присвячені Дню народженню «Дизель Шоу». Традиційно частину коштів команда передає до БО «Дизель Фонд» на підтримку українських захисників. Тож найкращим подарунком стануть донати й оплески в глядацькій залі. Обирайте зручну дату та місця:

21 квітня: bit.ly/3ydopZB

22 квітня: bit.ly/3Yp8eTu

23 квітня: bit.ly/3ZLPAXg

До зустрічі!

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