Работали на последнем дыхании и не разговаривали неделями: как «дизели» спасали свой голос?

Его называют бриллиантом, о котором призывают заботиться. А для актёров — это инструмент и настоящая визитная карточка, по которой узнают даже с закрытыми глазами. Речь идёт о голосе. И сегодня «дизели» расскажут свои истории и поделятся советами, как уберечь и восстановить его в критический момент. Кому вызвали врача за минуты до выхода на сцену, почему для некоторых разговоры — табу и кто долго не мог воспринимать свой голос? Как всегда, читайте в нашем эксклюзивном материале.

Период подготовки к концертам — это не только марафон на выносливость для актёров, но и настоящая проверка на прочность для их голоса. Ежедневные репетиции, записи новых песен в студии, волнение — всё на него влияет, а иногда приводит к сложным последствиям.

— В этот период действительно всегда большая нагрузка и голос садится во время подготовки, репетиций, концертов. Но у меня уже глотка почти что залужная, — шутит художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов. — Вот у девочек было несмыкание связок, вызвали врача-фониатра. Это сложный момент.

Непосредственно с этой проблемой столкнулась Виктория Булитко. Несколько раз актриса оставалась без голоса и без помощи специалиста тогда не обходилось.

— У меня был не один фониатр, и я не раз теряла голос. Мне делали специальные заливки. Но с годами я уже настолько изучила свою проблему, что я сразу же делаю одну процедуру, как только начинает болеть горло, даже если только первый намёк на это, — говорит Вика и делится способом спасения голоса: — Каждые полчаса полощу горло тёплой водой с солью или содой. Это очень помогает. Такую схему я себе наработала, и она для меня — самое крутое экстренное спасение.

А вот её коллега Яна Глущенко советует молчать, ни с кем не говорить и даже никого не слушать!

— Несмыкание связок — это наша профессиональная болезнь. Это страшно. У меня была история во время съёмок ситкома «Выжить любой ценой», когда у меня полностью исчез голос и я могла лишь что-то очень тихо шептать. Мои коллеги были вынуждены прислушиваться, что я там говорю, чтобы подхватить реплики, — вспоминает Яна. — Единственное лечение для меня в таких случаях — молчание. Хотя наши связки работают даже тогда, когда мы молчим, слушаем музыку или даже когда с нами кто-то разговаривает. Так что просите, чтобы вам никто ничего не говорил, и не употребляйте кислое, дабы ещё больше не травмировать горло.

Профессиональную травму и больное горло в своё время пережил и Саша Бережок. Кстати, в скетч-шоу «На Троих» он играет мастера СТО с очень сиплым голосом.

— За одну съёмку у меня 2–3 скетча, в конце мне очень сложно разговаривать. Это момент, когда я теряю свой голос. Восстанавливаюсь потом неделями — стараюсь вообще не говорить,— рассказывает Саша.

Ни слова за час до концерта не сказал Евгений Сморигин. Перед одним выступлением у него полностью охрип голос, и без врачебной помощи его история также не обошлась.

— Раньше я спасался обычными таблетками, но тогда был крайне тяжёлый случай. Мне тоже сделали специальную заливку, час я молчал, потому что это была даже не рекомендация, а указание врача. К счастью, голос восстановился, концерт состоялся. Это было в Виннице, — говорит актёр.

За мгновение до выхода на сцену чуть не пришлось искать замену для Юлии Мотрук. Таблетки, которыми она привыкла спасать больное горло, не давали никакого эффекта. Это произошло во время гастролей команды КВН, в которой в то время состояла актриса.

— Выходить на номера я ещё могла, а вот петь песни — это настоящее испытание! Но случилось какое-то чудо: именно в этот момент мой голос вернулся. Я буквально прокричала свои части и потом около 2 дней вообще не дышала, — делится острой историей Мотрук. — Сейчас, к счастью, у меня такого нет. Я забочусь о своём голосе, ведь это мой инструмент.

Из-за больного горла едва не пропустил концерт и Евгений Гашенко. Актёр вспомнил, как несколько лет назад во время выступления в Краматорске он почти что потерял голос.

— Он не совсем исчез — просто был такой низкий, как у нашего президента. Мы начинали концерт и использовали рабочую запись приветствия, которую делаем всегда, чтобы перестраховаться на случай каких-либо проблем с аппаратурой. Так вот на записи мой голос такой звонкий, а уже после я начинаю говорить басом. Зрители немного не поняли, что происходит, — рассказывает курьёзную ситуацию Гашенко.

Интересно, что долгое время актёр вообще не мог воспринимать свой голос. Особенно когда впервые услышал его в записи.

— Как-то я записывал себя в школе на микрофон и голос так мне не понравился: такой писклявый был, ещё и «ломался» в тот период. Но когда я начал работать на сцене, он стал визитной карточкой — теперь все вокруг меня по нему узнают. Когда был карантин, мы все ходили в масках, что только глаза были видны, и меня спрашивали: «А не вы ли снимались в «На Троих»?» Я, кстати, был удивлён, что люди так запомнили, — делится Женя. — Сейчас я уже научился работать со своим голосом, имитировать разные диалекты, языки, акценты — мне это нравится.

Вот на такие испытания готовы наши актёры, чтобы, несмотря ни на что, порадовать своих зрителей. Поэтому не пропустите премьеры «Дизель Шоу» каждую пятницу на наших ютуб-каналах «Юмор ICTV» и «Дизель Студио», а также в телеэфире ICTV2.

Приглашаем и на новые концерты, посвящённые Дню рождения «Дизель Шоу». Традиционно часть средств команда передаёт в БО «Дизель Фонд» в поддержку украинских защитников. Так что лучшим подарком станут донаты и аплодисменты в зрительном зале. Выбирайте удобную дату и места:

21 апреля: bit.ly/3ydopZB

22 апреля: bit.ly/3Yp8eTu

23 апреля: bit.ly/3ZLPAXg

До встречи!

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