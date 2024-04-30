Свій 9-ий день народження команда “Дизелів” зустріла з глядачами на концертах у Києві, де представила нові номери. Премʼєру визначного випуску «Дизель Шоу» покажуть в ефірі ICTV2 3 травня о 19:00.

9 років команда “Дизель Шоу” підтримує українців бойовим і натхненним гумором. І весь цей час “Дизелі” разом із телеканалом ICTV, а від початку повномасштабного вторгнення – вони в ефірі ICTV2. Попри нинішні складнощі колектив збирає повні зали по всій країні та пропонує глядачам актуальний гумор воєнного часу, а також традиційні побутові жарти.

З минулої осені тримають високий прем’єрний темп: щоп’ятниці на телеканалі ICTV2 виходять нові випуски гумористичної програми. А в березні та квітні цього року актори вже показали свої абсолютно нові концерти, які традиційно пройшли з аншлагами.

«Дев’ять років нас дивляться, нас показують на одному з головних телеканалів країни, замовляють ще більше програм – це і є головний маркер популярності, того, що нас люблять і обирають глядачі», – каже актор Євген Сморигін.









ICTV2 покаже премʼєру концерту «Дизель Шоу» до 9-річчя програми / 5 фотографій

Упродовж минулого року артисти зробили чимало номерів на воєнну тематику, висміюючи наших ворогів. Показують глядачам і нові мініатюри про побутове життя українців. Актори кажуть, що так намагаються відволікти глядачів від війни і труднощів, хочуть подарувати кілька години безтурботного сміху. В нових номерах фокус буде на особистому житті персонажів, адже в нашому житті багато і кумедного.

“Найбільший здобуток, це мабуть те, що ми все ж таки разом протрималися. І по сей день ми можемо радувати і розслабляти в наші непрості часи глядачів”, – розповіла Яна Глущенко.

На кожному концерті команда акторів висловлює свою подяку нашим захисникам, завдяки кому «Дизелі» можуть показувати гумористичні шоу, а люди відвідувати концерти. Підтримка акторів – не тільки на словах: ще у 2022 році був створений «Дизель Фонд». За час свого існування на потреби ЗСУ було перераховано понад 20 млн грн: гроші були спрямовані на закупівлю дронів, автівок, засобів РЕБ, медобладнання та ін.

У квітні артисти побували в дитячому будинку, де зробили дітлахам презенти, а також відвідали поранених захисників у шпиталях Київській області.

Робота на волонтерському фронті не припиняється, а самі акторі кажуть, що мріють про те, що й усі українці – нашу перемогу і мир.

Премʼєру концерту «Дизель Шоу» глядачі зможуть побачити в ефірі ICTV2 вже 3 травня о 19:00.