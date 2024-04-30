Свой 9-ый день рождения команда «Дизелей» встретила со зрителями на концертах в Киеве, где представила новые номера. Премьеру выдающегося выпуска «Дизель Шоу» покажут в эфире ICTV2 3 мая в 19:00.

9 лет команда «Дизель Шоу» поддерживает украинцев боевым и вдохновенным юмором. И все это время «Дизели» вместе с телеканалом ICTV, а с самого начала полномасштабного вторжения — они в эфире ICTV2. Несмотря на нынешние сложности, коллектив собирает полные залы по всей стране и предлагает зрителям актуальный юмор военного времени, а также традиционные бытовые шутки.С минувшей осени держат высокий премьерный темп: каждую пятницу на телеканале ICTV2 выходят новые выпуски юмористической программы. А в марте и апреле этого года актеры уже показали свои совершенно новые концерты, традиционно прошедшие с аншлагами.

«Девять лет нас смотрят, нас показывают на одном из главных телеканалов страны, заказывают еще больше программ – это и есть главный маркер популярности, того, что нас любят и выбирают зрители», – говорит актер Евгений Сморигин.









ICTV2 покажет премьеру концерта «Дизель Шоу» к 9-летию программы / 5 фотографий

За прошедший год артисты сделали немало номеров на военную тематику, высмеивая наших врагов. Показывают зрителям и новые миниатюры о бытовой жизни украинцев. Актеры говорят, что так пытаются отвлечь зрителей от войны и трудностей, хотят подарить несколько часов беззаботного смеха. В новых номерах фокус будет на личной жизни персонажей, ведь в нашей жизни много и забавного.

“Наибольшее достижение, это, видимо, то, что мы все же вместе продержались. И по сей день мы можем радовать и расслаблять в наши непростые времена зрителей”, – рассказала Яна Глущенко.

На каждом концерте команда актеров выражает благодарность нашим защитникам, благодаря которым «Дизели» могут показывать юмористические шоу, а люди посещать концерты. Поддержка актеров не только на словах: еще в 2022 году был создан «Дизель Фонд». За время своего существования на нужды ВСУ было перечислено более 20 млн грн: деньги были направлены на закупку дронов, автомобилей, средств РЭБ, медоборудования и т.д.

В апреле артисты побывали в детском доме, где сделали детишкам презенты, а также посетили раненых защитников в госпиталях Киевской области.

Работа на волонтерском фронте не прекращается, а сами актеры говорят, что мечтают о том же что и все украинцы – нашей победе и мире.

Премьеру концерта «Дизель Шоу» зрители смогут увидеть в эфире ICTV2 уже 3 мая в 19:00.