ЧМОня — на обмін! «Дизель Шоу» покаже культовий номер у премʼєрі 21 жовтня!

Уже цієї п’ятниці «Дизель Шоу» презентує новий випуск із бойових козацьких концертів. Команда не відходить від актуальних тем і цього разу гостро й насамперед правдиво висміює російських чмонь — частково мобілізованих осіб. Ексклюзивно розкриваємо допрем’єрні деталі історії та ділимося коментарями головних акторів.

Його «катували» голубцями з м’ясом, умивали теплою водою з милом та навіть вилікували хронічний гайморит. Такими відвертостями ділиться чмоня в номері «Дизель Шоу», що вже став легендарним. Його показували на трьох концертах поспіль та щодня з оваціями.

Номер про обмін чмоні — один із моїх найулюбленіших. Взагалі це крутий персонаж, який проходить шлях від заляканого звірка до людини, яка хоче залишитися в Україні хоч у полоні. Йому співчуваєш, але сорян, хороших руськіх зараз немає. Чмоня — на обмін

— розповідає художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, який також зіграв українського військового.

Головну роль у цій історії виконує Євген Сморігін.

— Для мене це просто роль. Безліч акторів грали і німців, і Гітлера у воєнних фільмах. Скрізь є своя особливість, — каже Євген.

На прем’єрі глядачі відреагували дуже круто. На мою думку, це був один із найсильніших номерів концерту. Автори взяли дуже актуальну тему про те, як живеться росіянам у полоні. Усі ми бачили, як виходили наші — худі й замучені, а як росіяни — відгодовані й неушкоджені.

До речі, про глядачів. Першими цей номер побачили саме військові. На всіх трьох козацьких концертах «Дизель Шоу» були оборонці «Азовсталі», які нещодавно повернулися з російського полону.

Найбільше мене змусив усміхатися номер саме про полон, бо я сам був полоненим військовим. Із зовнішнього вигляду, з того, як виходили ми й росіяни, добре можна зрозуміти, хто та як до кого ставився. Саме це добре показано в номері

— зауважує військовослужбовець Андрій.

До яких хитрощів і навіть зізнань вдасться чмоня в розмові з російським представником ОБСЄ, дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 21 жовтня, о 20:00. Шукайте прем’єрний випуск «Дизель Шоу» тільки на наших ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали». Дивіться самі та надсилайте друзям. Що більше ваших переглядів, то більше донатів до Благодійного «Дизель Фонду». Разом збираємо мільйон доларів на підтримку Збройних сил України.