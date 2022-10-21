ЧМОня — на обмен! «Дизель Шоу» покажет культовый номер в премьере 21 октября!

Уже в эту пятницу «Дизель Шоу» презентует новый выпуск из боевых казацких концертов. Команда не отходит от актуальных тем и на этот раз остро и прежде всего правдиво высмеивает русских чмонь — частично мобилизованных особ. Эксклюзивно раскрываем допремьерные подробности истории и делимся комментариями главных актёров.

Его «пытали» голубцами с мясом, умывали тёплой водой с мылом и даже вылечили хронический гайморит. Такими откровенностями делится чмоня в номере «Дизель Шоу», который уже стал легендарным. Его показывали на трёх концертах и каждый раз с овациями.

Номер об обмене чмони — один из моих самых любимых. Вообще это крутой персонаж, проходящий путь от запуганного зверька к человеку, который хочет остаться в Украине хоть в плену. Ему сочувствуешь, но сорян, хороших русских сейчас нет. Чмоня — на обмен

— рассказывает художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов, который также сыграл украинского военного.

Главную роль в этой истории исполняет Евгений Сморигин.

— Для меня это просто роль. Много актёров играло и немцев, и Гитлера в военных фильмах. Везде есть своя особенность, — говорит Евгений.

На премьере зрители отреагировали очень круто. На мой взгляд, это был один из сильнейших номеров концерта. Авторы взяли очень актуальную тему о том, как живется россиянам в плену. Все мы видели, как выходили наши — худые и измученные, а как русские — откормленные и невредимые.

Кстати, о зрителях. Первыми этот номер увидели именно военные. На всех трёх концертах «Дизель Шоу» присутствовали защитники «Азовстали», недавно вернувшиеся из российского плена.

Больше всего меня заставил улыбаться номер о плене, потому что я сам был пленным военным. По внешнему виду, по тому, как выходили мы и россияне, хорошо можно понять, кто и как к кому относился. Именно это хорошо показано в номере

— отмечает военнослужащий Андрей.

К каким уловкам и даже признаниям прибегнет чмоня в разговоре с российским представителем ОБСЕ, узнайте уже в эту пятницу, 21 октября, в 20:00. Ищите премьерный выпуск «Дизель Шоу» только на наших ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы». Смотрите сами и отправляйте друзьям. Чем больше ваших просмотров, тем больше донатов в Благотворительный «Дизель Фонд». Вместе собираем миллион долларов в поддержку Вооружённых сил Украины.