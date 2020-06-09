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Главная / Что подарить на День отца: 5 крутых идей / 09.06.2020 13:15
09.06.2020 13:15
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Что подарить на День отца: 5 крутых идей


В прошлом году в Украине появился новый государственный праздник – День отца, который в соответствии с указом президента будут отмечать в третье воскресенье июня. В 2020 году эта дата приходится на 21 июня, поэтому еще есть достаточно времени на размышления, как поздравить своих пап и что подарить им. Чтобы облегчить вам выбор, редакция ICTV.ua предлагает 5 крутых идей для подарков на День отца.

Универсальные подарки

Подарки всегда сложно выбирать, особенно мужчинам. Если никак не можете на чем-либо остановить свой взгляд – на помощь приходят универсальные вещи. Например, набор для чистки обуви, гравированная зажигалка, наушники, кошелек или визитница. Чтобы вы не выбрали – гарантированно сделаете папе не только приятный, но и полезный подарок.

Креативные вещи

Если вы не сторонник практичных презентов – предлагаем более творческие и креативные. Можно приобрести обычную белую футболку, разрисовать красками и написать на ней поздравление или теплые слова, например «Так выглядит лучший папа в мире». А если сомневаетесь в своих художественных способностях – всегда можно заказать футболку, кружку, тарелку или бокал с индивидуальной надписью или изображением.

Gift or present box, newspaper, glasses, watch, bowtie and notes Happy Fathers Day on wooden table

Ориентируемся на увлечения папы

Ориентироваться на увлечения при выборе подарка – это всегда беспроигрышный вариант. Например, папа, который обожает рыбалку будет счастлив получить удочку, раскладной стул, сумку-холодильник, термос; папа-спортсмен – новое спортивное снаряжение, фитнес-браслет, боксерские перчатки, мастер-класс по скалолазанию или урок дайвинга; любителям активного отдыха для подарка выберите раскладной мангал, набор шампуров или мультитул.

Положительные эмоции

Поход в кино, на футбольный матч или концерт любимого исполнителя мог бы стать идеальным подарком, но сейчас мы живем в реалиях карантина. Однако даже в этой ситуации папе вполне возможно подарить положительные эмоции. Устройте спортивные соревнования, просто поиграйте с папой в футбол, теннис или бадминтон, а затем организуйте вечеринку-гриль для всей семьи. Вспомните любимые места в Украине вашего отца и отправляйтесь все вместе в минипутешествие в честь праздника. Выбирайте семьей то мероприятие, которое может больше всего понравиться вашему папе и устройте ему идеальный день, полный положительных эмоций.

Воплощение мечты

Родители часто уступают собственными интересами, ведь для них в приоритете потребности и желания детей. День отца – это идеальная возможность отблагодарить их воплощением заветной мечты. Вспомните не говорил ли он случайно о том, как хочет погонять на картинге или прыгнуть с парашютом? Тогда скорее покупайте сертификат и вместе воплощайте мечту в жизнь.

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Теги: подарунки батьку
09.06.2020 13:15



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