Нове чуттєве відео до Дня батька зворушило українців

У неділю, 18 червня, в Україні відзначатимуть День батька. Щоб показати важливе значення українського тата і висловити йому подяку, телеканал ICTV2 у партнерстві з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, зняв зворушливий ролик.
Герої сюжету – молода сімʼя. Тато приходить додому й бачить, як син розмалював стіну кімнати. Розгніваний, чоловік свариться з дружиною, що та недогледіла бешкетство сина.
Коли війна приходить в Україну, герой стає волонтером і допомагає країні вистояти. В одній із волонтерських поїздок він бачить на стіні зруйнованого окупантами будинку дитячий малюнок – і разом зі спогадами про власну оселю та сина приходять нові сенси. Батько розуміє, що справжні цінності – це прості речі: міцні обійми рідних, спільні вечори у сімейному колі і пустощі сина.
Історія привертає увагу до проблем батьківства і нагадує, що кожен може помилятися в житті, та водночас нам під силу все змінити. “Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все”, – звертаються до українських тат у відео. Головне памʼятати, що для дітей любов і підтримка тата – безцінна.
Ролик вже можна побачити в ефірі телеканалів ICTV2, СТБ, Нового каналу, на YouTube-каналі ICTV та соціальних мережах.
Над проєктом працювали:
Сценарій: Вадим Наустінов, Олександр Тарасенко
Креативна продюсерка: Ангеліна Степаненко
Продюсерка ICTV: Тетяна Каченюк
Режисер: Олександр Тарасенко
Оператор: Антон Гудков
Художник-постановник: Дмитро Бабич
Постановники: Олександр Хоменко, Віктор Кулішов
Декораторки: Ольга Бабич, Аліна Черемісіна
Грим: Віта Морозюк
Стиль: Вікторія Сташевська
Графер: Гутянскій Антон
Освітлювачі: Денис Рибицький, Євген Сидоренко
Фокус-пуллер: Андрій Проценко
Механік: Віктор Щасливий
Локейшн-менеджери: Олександр Клименко, Мирослава Биченко
Кастинг: Марʼяна Деркач, Дмитро Оніщенко
Лінійні продюсерки: Олена Кійко, Ольга Шпачук
Монтаж: Ангеліна Степаненко
Дизайн: Дмитро Маяцький
Колорист: Костянтин Ліщина
Саунд-дизайнер: Владислав СімановТакже по теме: День отца 2023: все о празднике - дата, история и традиции празднования