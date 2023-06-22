»Очень рады, что именно ты наш отец»: сыновья актера-волонтера Дмитрия Вивчарюка записали трогательное видео

Дмитрий Вивчарюк – актер театра и кино. До широкомасштабного российского вторжения играл в сериалах ICTV «Казаки. Абсолютно лживая история», «Юрчишины» и мечтал о новых ролях. Сейчас, во время войны, у Дмитрия другая главная роль в жизни — волонтера, который помогает военным и гражданским в разных уголках страны.

Дмитрий долгое время не виделся со своей семьей, которая вынужденно живет сейчас за границей. Чтобы добавить звездному отцу радости и подарить поддержку, ICTV задал вопрос его детям и записал трогательные ответы.

Малыш пытался угадать правильные ответы о папе: что никогда не будет есть на завтрак, футболку какого цвета больше любит носить, сколько на самом деле лет актеру и о чем больше всего мечтает. “Мы тебя очень любим и скучаем. И очень рады, что именно ты наш отец”, – сказали в конце видео 8-летний Захар и Любомир, 4 года.

Правильные ответы на вопросы о себе дал и сам Дмитрий. Совпали ли ответы и какие секреты имеет известный папа – смотрите в видео: