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Главная / »Очень рады, что именно ты наш отец»: сыновья актера-волонтера Дмитрия Вивчарюка записали трогательное видео / 22.06.2023 15:06
22.06.2023 15:06
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»Очень рады, что именно ты наш отец»: сыновья актера-волонтера Дмитрия Вивчарюка записали трогательное видео

»Очень рады, что именно ты наш отец»: сыновья актера-волонтера Дмитрия Вивчарюка записали трогательное видео

Дмитрий Вивчарюк – актер театра и кино. До широкомасштабного российского вторжения играл в сериалах ICTV «Казаки. Абсолютно лживая история», «Юрчишины» и мечтал о новых ролях. Сейчас, во время войны, у Дмитрия другая главная роль в жизни — волонтера, который помогает военным и гражданским в разных уголках страны.

Дмитрий долгое время не виделся со своей семьей, которая вынужденно живет сейчас за границей. Чтобы добавить звездному отцу радости и подарить поддержку, ICTV задал вопрос его детям и записал трогательные ответы.

Малыш пытался угадать правильные ответы о папе: что никогда не будет есть на завтрак, футболку какого цвета больше любит носить, сколько на самом деле лет актеру и о чем больше всего мечтает. “Мы тебя очень любим и скучаем. И очень рады, что именно ты наш отец”, – сказали в конце видео 8-летний Захар и Любомир, 4 года.

Правильные ответы на вопросы о себе дал и сам Дмитрий. Совпали ли ответы и какие секреты имеет известный папа – смотрите в видео:

 

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Допис, поширений Телеканал ICTV (@ictvua)

 

Также по теме: Дети ведущего Григория Решетника рассказали секреты известного папы "Больше всего хочет увидеть нас": дети актера-военного ВСУ Олега Шульги тронули ответами о папе "Увидеть единорога и чтобы закончилась война": дети Андрея Ковальского приняли участие в блиц-опросе ICTV2 ко Дню отца

 

Теги: День отца с ICTV
22.06.2023 15:06

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