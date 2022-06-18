6 найцінніших порад від тата: ведучі ICTV поділились секретами свого успіху

У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Вже кілька років поспіль UNFPA та ICTV разом формують культуру цього дня – говорять про важливість батьківства, пояснюють ролі тат і висвітлюють проблеми, пов’язані з нерівністю участі у вихованні дітей.

2022 року, коли війна розділила сімʼї, канал разом із партнерами запустив чуттєвий проєкт “Близькі на відстані”, де щоденно ділиться порадами батьківства у сучасних воєнних реаліях.

Долучилися до проєкту і ведучі телеканалу. Напередодні визначного дня зірки поділилися найціннішими порадами, які отримували від своїх тат.

1.Чинити по совісті

Тато завжди мені радив – чинити по совісті, бути чесною, справедливою, вірною у житті, у стосунках, у дружбі. Жити так, щоб ніколи не було на душі неприємно та соромно насамперед перед собою за свій вчинок

– ділиться Юлія Сеник, ведуча «Єдиного марафону» та програми «Факти». Від свого батька вона отримала чимало порад, адже мала гарний приклад перед собою.

«Тато і сам такий — ну дуже чесний, порядний та з великим серцем. Ніколи не йшов у розріз із сумлінням. Він лікар за професією, а головне – за покликанням. Він все життя лікував та рятував інших. І навіть у найважчі в медицині часи, коли місяцями не платили зарплату, він жодного разу не дозволив собі взяти гроші чи якусь винагороду від пацієнтів, бо вважав це неприйнятним».

2. Вчитись стриманості

Акторка «Дизель Шоу» Яна Глущенко винесла головний урок від свого батька – бути здержаною у всьому. Із запальним характером дівчини така настанова дуже допомагає по життю.

Найцінніша порада, яку я отримала від свого батька, — це всього два слова. Він мені казав, щоб я була стриманішою та мудрішою взагалі у всьому

– каже Яна.

3. Бути працелюбним

«Найцінніша порада від батька – це навіть не порада, а власний приклад, – зізнається Анастасія Мазур, ведуча програми «Факти». Їй тато з малечку прищеплював любов до праці і почуття гордості за свою роботу. Навіть у пенсійному віці батько Анастасії показує приклад працелюбства.

Моєму батькові 62, а він і досі багато працює, хоч і на пенсії. Працює, бо для нього важливо, аби сім’я була забезпечена. І не важливо, наскільки робота важка чи не престижна. Цією його рисою, я захоплююсь

4. Ніколи нічого не боятися

Бути впевненим у собі – і тоді усе вдасться. Про це точно знає Юлія Мотрук, акторка «Дизель Шоу». Ще змалечку батько вчив її не здаватися і вірити у свої сили – не дивно, що дівчині вдалося стати успішною.

Мій тато навчив мене ніколи нічого не боятися та знати, що все вийде. Бо я — Мотрук, а Мотруків усе завжди виходить», – поділилась зірка

5. Поважати батьків

Для ведучої «Фактів» Оксани Гутцайт тато став прикладом чоловічого ідеалу – надійний, мужній, цілеспрямований і вірний сім‘ї. Батько завжди своїми вчинками показував дочці приклад, та й навіть навчив її обирати чоловіка. Як зізналась ведуча, головне завдання батьків – любити дитину, бути для неї підтримкою і найближчим другом. Тоді й з’явиться у сімейних стосунках повага.

6. Бути самостійним

Як досягти необхідного балансу у житті й бути незалежною, знає Вікторія Булітко. Акторка «Дизель Шоу» зізналась, що саме мудрі поради тата допомогли їй на кар‘єрному шляху.

Тато дуже класно виховав нас із братом. Працездатність, любов до роботи, самостійне облаштування свого життя — це все від тата. Якщо мені щось було треба, я встала, пішла, знайшла і зробила все сама. Це виявилося дуже важливим для мого життя

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