6 самых ценных советов от папы: ведущие ICTV поделились секретами своего успеха

В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Уже несколько лет UNFPA и ICTV вместе формируют культуру в этот день – говорят о важности отцовства, объясняют роли пап и освещают проблемы, связанные с неравенством участия в воспитании детей.

В 2022 году, когда война разделила семьи, канал вместе с партнерами запустил чувственный проект «Близкие на расстоянии», где ежедневно делится советами отцовства в современных военных реалиях.

Включились в проект и ведущие телеканала. В преддверии дня звезды поделились самыми ценными советами, которые получали от своих пап.

1.Делать по совести

Папа всегда мне советовал поступать по совести, быть честной, справедливой, верной в жизни, в отношениях, в дружбе. Жить так, чтобы никогда не было на душе неприятно и стыдно, прежде всего, перед собой за свой поступок

– делится Юлия Сеник, ведущая «Единого марафона» и программы «Факты». От своего отца она получила немало советов, ведь имела хороший пример перед собой.

«Папа и сам такой — очень честный, порядочный и с большим сердцем. Никогда не шел в разрез с совестью. Он врач по профессии, а главное – по призванию. Он всю жизнь лечил и спасал других. И даже в самые тяжелые в медицине времена, когда месяцами не платили зарплату, он ни разу не позволил себе взять деньги или какое-либо вознаграждение от пациентов, потому что считал это неприемлемым».

2. Учиться сдержанности

Актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко извлекла главный урок от своего отца – быть сдержанной во всем. С воспалительным характером девушки такое руководство очень помогает по жизни.

Самый ценный совет, который я получила от своего отца, — это всего два слова. Он мне говорил, чтобы я была сдержаннее и мудрее вообще во всем

– говорит Яна.

3. Быть трудолюбивым

«Самый ценный совет от отца – это даже не совет, а собственный пример, – признается Анастасия Мазур, ведущая программы «Факты». Ей папа с детства прививал любовь к труду и чувство гордости за свою работу. Даже в пенсионном возрасте отец Анастасии показывает пример трудолюбия.

Моему отцу 62, а он до сих пор много работает, хоть и на пенсии. Работает, потому что для него важно, чтобы семья была обеспечена. И не важно, насколько работа трудна или не престижна. Этой его чертой я восхищаюсь

4. Никогда ничего не бояться

Быть уверенным в себе – и тогда все получится. Об этом точно знает Юлия Мотрук, актриса «Дизель Шоу». Еще с детства отец учил ее не сдаваться и верить в свои силы – неудивительно, что девушке удалось стать успешной.

Мой папа научил меня никогда ничего не бояться и знать, что все получится. Потому что я Мотрук, а у Мотруков все всегда получается

– поделилась звезда.

5. Уважать родителей

Для ведущей «Фактов» Оксаны Гутцайт папа стал примером мужского идеала – надежный, мужественный, целеустремленный и верный семье. Отец всегда своими поступками показывал дочери пример, и даже научил ее выбирать мужа. Как призналась ведущая, главная задача родителей – любить ребенка, быть для него поддержкой и ближайшим другом. Тогда и появится в семейных отношениях уважение.

6. Быть самостоятельным

Как добиться необходимого баланса в жизни и быть независимой, знает Виктория Булитко. Актриса «Дизель Шоу» призналась, что именно мудрые советы папы помогли ей на карьерном пути.

Папа очень классно воспитал нас с братом. Трудоспособность, любовь к работе, самостоятельное обустройство своей жизни – это все от отца. Если мне что-то было нужно, я встала, ушла, нашла и сделала все сама. Это оказалось очень важным для моей жизни

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