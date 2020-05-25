Чи стане коронавірус постійною проблемою нашого життя: сьогодні у «Свободі слова» на ICTV

Сьогодні, 25 травня, темами прямого ефіру політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV стануть українська медицина в умовах епідемії коронавірусу та національний план виходу з карантину.

З 1 квітня запустився другий етап медреформи. Поки що ніхто не розуміє, як це реалізується на практиці, і хто від цього виграє. Ще більше запитань викликає план виходу з карантину.

Тож зрозуміло, що зараз ми всі потенційні пацієнти, включно з лікарями. Немає людей, які не мають стосунку до медицини. Це як політика – ти не можеш бути поза нею, бо вона впливає на твоє життя, – каже ведучий програми Вадим Карп’як.

Що таке «адаптивний карантин» і чи витримає епідемію українська система охорони здоров’я?

Про це та інше в студії говоритимуть: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, народні депутати Юлія Тимошенко і Ольга Стефанишина, колишня заступниця Уляни Супрун, колишній очільник Національної служби здоров’я Ігор Петренко, а також лікарі з різних міст України.

Хто вилікує українську медицину? Дивіться прямий ефір «Свободи слова» на каналі ICTV о 22:30.

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