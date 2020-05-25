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Главная / Станет ли коронавирус постоянной проблемой нашей жизни: сегодня в «Свободе слова» на ICTV / 25.05.2020 16:38
25.05.2020 16:38
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Станет ли коронавирус постоянной проблемой нашей жизни: сегодня в «Свободе слова» на ICTV


Сегодня, 25 мая, темой прямого эфира политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV станет украинская медицина в условиях эпидемии коронавируса и национальный план выхода из карантина.

С 1 апреля запустился второй этап медреформы. Пока никто не понимает, как это реализуется на практике, и кто от этого выиграет. Еще больше вопросов вызывает план выхода из карантина.

Поэтому понятно, что сейчас мы все потенциальные пациенты, включая врачей. Нет людей, которые не имеют отношения к медицине. Это как политика – ты не можешь быть вне ее, потому что она влияет на твою жизнь, – говорит ведущий программы Вадим Карпьяк.

Что такое «адаптивный карантин» и выдержит ли эпидемию украинская система здравоохранения?

Об этом и другом в студии будут говорить: министр здравоохранения Максим Степанов, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты Юлия Тимошенко и Ольга Стефанишина, бывший заместитель Ульяны Супрун, бывший глава Национальной службы здоровья Игорь Петренко, а также врачи из разных городов Украины.

Кто вылечит украинскую медицину? Смотрите прямой эфир «Свободы слова» на канале ICTV в 22:30.

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Теги: Вадим Карп’як, Коронавирус, медична реформа, свобода слова
25.05.2020 16:38



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